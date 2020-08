Kein leichter Stand für Wirtschaftsminister Al-Wazir im Licher Bürgerpark

Minister Al-Wazir war nicht glücklich darüber, dass sich die Demonstranten mit Protestplakaten hinter seinem Rücken postiert hatten. Foto: Friese

LICH (ib). Der Licher Fraktionsvorsitzende der Grünen, Michael Pieck, begrüßte den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Freitagabend im Licher Bürgerpark als einen der bekanntesten und beliebtesten Politiker des Landes.

Ersteres stimmt sicherlich, das zweite dürfte angesichts des Hohngelächters, mit dem zahlreiche Demonstranten auf diese Ankündigung reagierten, zumindest strittig gewesen sein. Dass Al-Wazir an diesem Abend, an dem er über Verkehrs- und Klimapolitik reden wollte, keinen leichten Stand haben würde, wurde schon am Anfang deutlich, als der Minister minutenlang mit Demonstranten stritt, die sich mit Protestplakaten in seinem Rücken postiert hatten und sich von dort auch trotz Aufforderung durch die Polizei nicht entfernen wollten.

Auf eine gewaltsame Räumung verzichtete der Wirtschaftsminister, was sich als richtige, weil deeskalierende Entscheidung erwies, denn seine anschließenden Ausführungen konnte Al-Wazir störungsfrei vortragen. Denen lauschten neben rund 50 Demonstranten gegen eine Ausweitung des Gewerbegebietes in Lützellinden oder den Weiterbau der A 49 rund 100 Zuhörer, die sich unter strengen Corona-Auflagen im Bürgerpark versammelt hatten (weiterer Bericht folgt).