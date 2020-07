Kein Wasser aus Bach, Fluss oder See entnehmen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Anhaltende Trockenheit und kaum Regen machen 2020 wieder zum Dürrejahr. Die Folgen sind nicht nur sinkende Wasserstände von Flüssen und Seen, sondern auch deutliche Dürreschäden in den heimischen Wäldern sowie bedrohte Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Um die Lebensgrundlage Wasser zu schützen, erlässt der Landkreis eine Allgemeinverfügung. Diese verbietet die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern wie Bächen, Flüssen oder Seen. Das Verbot gilt ab Veröffentlichung der Allgemeinverfügung in den Gießener Tageszeitungen – voraussichtlich zum Beginn der kommenden Woche. Weiterhin erlaubt sind Entnahmen im Rahmen einer bestehenden wasserrechtlichen Zulassung sowie mit Handgefäßen wie Eimern oder Gießkannen.

„Zwar sind Oberflächenwasser nicht mit dem Grundwasser vergleichbar, aber dass es mittlerweile vier von fünf Jahren zu wenig geregnet hat, lässt auch die Grundwasserstände erkennbar sinken“, betont Umweltdezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) in einer Pressemitteilung. „Zusätzliche Belastungen wie Wasserentnahmen würden zu einer weiteren Beeinträchtigung des Ökosystems führen.“ Insbesondere an kleineren Gewässern bestehe das Risiko, dass Tiere verenden.

Wer trotz des Verbots Wasser aus oberirdischen Gewässern entnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 100 000 Euro geahndet werden kann.

Gerade hinsichtlich des Klimawandels ist eine nachhaltige Wassernutzung wichtig, um den Grundwasserpegel zu halten. Dabei kann jeder Einzelne helfen, indem er

• Regenwasser als Brauchwasser nutzt.

• duscht statt badet.

• sich als Hobby-Gärtner bei der Bewässerung auf relevante Bereiche wie den Gemüseanbau fokussiert. Denn Rasen ist robust und muss nicht intensiv bewässert werden – auch wenn er bräunlich scheint.

• Gemüse nicht unter fließendem Wasser, sondern in einer Schüssel wäscht. Denn das spart Wasser und kann sogar für das nächste Blumengießen wiederverwendet werden.

• sein Auto in die Autowaschanlage fährt. Denn das Waschwasser wird vor Ort aufbereitet und wiederverwendet, sodass kaum Abwasser anfällt.

• oder als Bauherr Flächenversiegelungen reduziert, um versickerungsfähige Freiflächen zu erhalten. Eine breite Versickerungsfläche minimiert zusätzlich das Hochwasser-Risiko, heißt es zum Schluss der Pressemitteilung.