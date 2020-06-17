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Mittwoch, 17.06.2020 - 06:20
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Keine Enttäuschung in Königsberg über zweiten Platz bei Deutschem Kita-Preis

10 000 Euro bekommt das Familienzentrum Königsberg für den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis. Die Kinder haben schon Wünsche geäußert. Und bei den "Waldfüchsen" in Lich freut man sich, zu den zehn besten Kitas bundesweit zu gehören.

Die Spannung war riesig am Dienstagnachmittag beim "Public viewing" in der Mehrzweckhalle in Königsberg. Und hat sich ausgezahlt: Das Biebertaler Familienbündnis kann sich über den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis freuen und damit über ein Preisgeld von 10 000 Euro. Foto: Meina

Die Spannung war riesig am Dienstagnachmittag beim "Public viewing" in der Mehrzweckhalle in Königsberg. Und hat sich ausgezahlt: Das Biebertaler Familienbündnis kann sich über den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis freuen und damit über ein Preisgeld von 10 000 Euro. Foto: Meina

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Die Spannung war riesig am Dienstagnachmittag beim "Public viewing" in der Mehrzweckhalle in Königsberg. Und hat sich ausgezahlt: Das Biebertaler Familienbündnis kann sich über den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis freuen und damit über ein Preisgeld von 10 000 Euro. Foto: Meina

Die Spannung war riesig am Dienstagnachmittag beim "Public viewing" in der Mehrzweckhalle in Königsberg. Und hat sich ausgezahlt: Das Biebertaler Familienbündnis kann sich über den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis freuen und damit über ein Preisgeld von 10 000 Euro. Foto: Meina

Konfettiregen in Lich: Für den ersten Platz reichte es nicht, aber die "Waldfüchse" gehören bundesweit zu den zehn besten Kitas. Foto: Jachmann

Konfettiregen in Lich: Für den ersten Platz reichte es nicht, aber die "Waldfüchse" gehören bundesweit zu den zehn besten Kitas. Foto: Jachmann

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