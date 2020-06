Keine Enttäuschung in Königsberg über zweiten Platz bei Deutschem Kita-Preis

Die Spannung war riesig am Dienstagnachmittag beim "Public viewing" in der Mehrzweckhalle in Königsberg. Und hat sich ausgezahlt: Das Biebertaler Familienbündnis kann sich über den zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis freuen und damit über ein Preisgeld von 10 000 Euro. Foto: Meina