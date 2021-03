Keine Geldanlagen bei Greensill Bank

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Aus dem Landkreis Gießen gibt es außer der Stadt Gießen keine weitere Kommune, die Geld bei der Greensill Bank angelegt hat. Auch der Lindener Bürgermeister Jörg König und Lollars Erster Stadtrat Bernd Maroldt meldeten, dass es derartige Geschäftsbeziehungen nicht gibt. Pohlheims Bürgermeister Andreas Ruck hatte dies bereits am Dienstag berichtet, doch redaktionsintern ging diese Info unter. Am Montag war bekannt geworden, dass Gießen in zwei Tranchen jeweils fünf Millionen Euro bei dem Geldinstitut angelegt hatte. Dieses war in der vergangenen Woche von der Finanzaufsicht BaFin wegen Unregelmäßigkeiten und dem Verdacht auf Betrug geschlossen worden.