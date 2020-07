Keine Kita wie jede andere: In Pohlheim Platz für etwa 150 Kinder

Laut Preisgericht fügt sich der zweigeschossige Siegerentwurf sehr gut in die Geländeform und die Umgebungsbebauung ein. Grafik: Schaltraum Architekten Hamburg

POHLHEIM. Ausreichend Platz für etwa 150 Kinder in acht Kita-Gruppen, mehr als 1700 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Etagen, fünf zueinander verschobene Langhäuser und ein großer Multifunktionsraum mit eigenem Eingang und Sportboden, der auch Pohlheimer Vereinen zur Verfügung stehen soll: Allein diese Eckdaten des am Freitag präsentierten Siegerentwurfs beim Architektenwettbewerb für den Kita-Neubau in der Kirchstraße in Watzenborn-Steinberg zeigen, dass es keine Kindertagesstätte wie jede andere werden wird. Wie Diplom-Ingenieur Christian Dahle vom siegreichen Hamburger Büro "Schaltraum Architekten" ausführte, sieht das Konzept außerdem "flexible Gruppenräume", getrennte Sanitärbereiche für unter Dreijährige (U3) und über Dreijährige (Ü3) sowie einen separaten Essens- und Küchenbereich vor.

Bei der Planung sei aber genauso die Frage wichtig gewesen, "Was passt an diesen Ort?", berichtete Dahle. Deshalb habe man das Gebäude sowohl der Geländeform als auch der Umgebungsbebauung angepasst - was offensichtlich gelungen ist, denn auch das wurde von der Jury gelobt. Einen zweiten Preis hat man übrigens nicht vergeben, dafür teilen sich zwei Architekturbüros den dritten Platz.

Zusätzlich sollen auf dem Gelände, auf dem derzeit noch das alte Kita-Gebäude steht, rund 90 Pkw-Stellplätze geschaffen werden, "um die Parkplatzsituation rund um die Volkshalle zu entspannen", kündigte Bürgermeister Udo Schöffmann an. Laut Architekt Christian Dahle solle trotz all dieser Ausmaße der Baumbestand auf dem Areal "so weit wie möglich erhalten bleiben". Die Parkplätze direkt an der Kita würden hierzu extra so angelegt, dass die Kinder vom Auto direkt auf einen Weg aussteigen und von dort von ihren Eltern zum Eingang gebracht werden können. Schöffmann geht davon aus, dass vier U3-Gruppen mit jeweils zwölf Kindern eingerichtet werden sollen, ließ er in diesem Zusammenhang wissen.

Große Glasflächen und ein bewachsener Innenhof sorgen für helle Räume und stellen die Verbindung zur Natur her. Grafik Schaltraum Architekten Hamburg / Repro: Docter 2

Auch wenn der Hamburger Entwurf die Jury am meisten überzeugte, ist noch längst nicht sicher, dass die neue Kita später auch so aussehen wird. Der Siegerentwurf "ist nicht automatisch gesetzt", machte der Bürgermeister deutlich. Die Wahrscheinlichkeit für seine Realisierung sei aber "sehr hoch". Als Nächstes stehen nun Verhandlungsgespräche mit den bestplatzierten Architekturbüros an. "Erst dann entscheidet sich, was gebaut wird", erklärte er das Verfahren und nannte als voraussichtlichen Baubeginn "das erste Quartal des kommenden Jahres". In eineinviertel bis eineinhalb Jahren könne die Kita dann bereits fertig sein, wobei das aber auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Situation abhängig sei, gab Schöffmann zu bedenken.

Insgesamt hatten sich 49 Architekturbüros, vorwiegend aus Deutschland, beworben. Nach fachlicher Prüfung der Eignung wurden per Losverfahren 20 Büros ausgewählt, die am Wettbewerb teilnehmen durften. Von diesen haben wiederum 17 einen Entwurf eingereicht. Zu den Vorgaben gehörte auch ein maximaler Kostenrahmen von 6,4 Millionen Euro inklusive Inneneinrichtung. Daran haben sich offenbar alle Bewerber gehalten, denn wie Schöffmann ausführte, lägen sämtliche Entwürfe im Bereich von drei bis sechs Millionen Euro. Für die letztendlichen Gesamtkosten könne allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch "keine seriöse Kostenschätzung" abgegeben werden, sagte der Vorsitzende des Preisgerichts, Diplom-Ingenieur Gert Kaut. Unter anderem stehe noch das Bodengutachten aus. Schöffmann ist derweil zuversichtlich, dass das Bauprojekt mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. So seien aus einem Förderprogramm von Bund und Land bereits 2,4 Millionen Euro, 300 000 Euro für jede der acht Kita-Gruppen, in Aussicht gestellt worden, teilte er mit.

Wer selbst einmal den Siegerentwurf und die danach platzierten Architekten-Ideen in der Volkshalle in Augenschein nehmen möchte, hat dazu von Montag, 13., bis Donnerstag, 16. Juli, jeweils von 8 bis 17 Uhr Gelegenheit. Der Besuch der Ausstellung ist allerdings nur nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 06403/606-376 oder per E-Mail an s.weil@pohlheim.de) unter Angabe der eigenen Kontaktdaten möglich. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasenbedeckung erlaubt.