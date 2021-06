Keine neue Corona-Infektion im Landkreis Gießen

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Montag keine Corona-Neuinfektion registriert - der dritte Tag in Folge. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 10,3 (17,7). Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 17,4 (Stand Dienstag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

Unverändert 22 Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 364. Es gibt - Stand Dienstag - 320 (300) aktive Fälle.

Dass diese Zahl am Dienstag höher als am Montag ist, liegt laut Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender an einer turnusmäßigen Bereinigung der Zahlen. Die Hintergründe waren am Dienstagabend nicht mehr zu klären. Verändert haben sich vor diesem Hintergrund auch die Gesamtzahl der Infizierten und die Zahl der Genesenen.

Von 0,0 bis 22,1

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 3 (0,0), Biebertal 4 (0,0), Buseck 14 (7,8), Fernwald 6 (14,5), Gießen 160 (21,2), Grünberg 6 (0,0), Heuchelheim 14 (0,0), Hungen 8 (0,0), Langgöns 11 (0,0), Laubach 3 (10,4), Lich 6 (0,0), Linden 8 (0,0), Lollar 15 (9,7), Pohlheim 23 (22,1), Rabenau 3 (19,9), Reiskirchen 18 (19,8), Staufenberg 7 (0,0), Wettenberg 11 (0,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 13 819 (13 819) Corona-Fälle verzeichnet. 13 129 (13 155) Menschen gelten als genesen.