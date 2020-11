Keine öffentliche Kranzniederlegung zum Volkstrauertag im Kreis Gießen

Die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag im Kloster Arnsburg wird wegen der Pandemie per Video aufgezeichnet. Archivfoto: atb

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Im Mai 1945 kapitulierte Deutschland, während sich die Kämpfe in Asien bis Anfang September hinzogen. Die Bilanz dieses Krieges war erschütternd. Zwischen 60 und 70 Millionen Menschen starben. Aber die Zahl der tatsächlichen Opfer war deutlich höher. Viele Millionen Menschen erlitten Verwundungen und seelische Verletzungen, verloren Angehörige, wurden traumatisiert und vertrieben.

Mit dem Volkstrauertag wird alljährlich an dieses Leid erinnert, zu Frieden und Versöhnung gemahnt. Wegen der Corona-Pandemie kann die zentrale Gedenkveranstaltung im Landkreis Gießen am Sonntag, 15. November, auf der Kriegsgräberstätte Kloster Arnsburg in diesem Jahr nicht wie gewohnt als öffentlicher Termin stattfinden, teilt der Kreis mit. Die Kranzniederlegungen des Landkreises Gießen, der Stadt Lich, der Reservistenverbände der Bundeswehr sowie des Volksbundes finden mit begrenzter Personenzahl und ohne Öffentlichkeit statt.

Die Gedenkansprache hält Landrätin Anita Schneider als Vorsitzende des Kreisverbandes des Volksbunds. Einen Textbeitrag anlässlich des Volkstrauertages liefern Schülerinnen und Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lich, die Predigt verfasst Dekanin Barbara Alt. Ein Video der Kranzniederlegung, der gehaltenen Reden sowie des Totengedenkens wird am Nachmittag des Volkstrauertags auf der Internetseite des Landkreises www.lkgi.de veröffentlicht.

Selbstverständlich sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, anlässlich des Volkstrauertages unabhängig vom Zeitpunkt der Kranzniederlegung die Gedenkstätte zu besuchen. Dabei sind die die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.