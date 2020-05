Keine persönliche Beratung bei VdK

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Angesichts des Corona-Pandemie hat der Geschäftsführende Landesvorstand des Sozialverbands VdK Hessen-Thüringen beschlossen, alle Zusammenkünfte, Veranstaltungen, Versammlungen, Tagungen und Seminare vorerst bis zum 1. Juni auszusetzen. „Aber da viele unserer Mitglieder bereits älter oder chronisch krank und deshalb durch das Coronavirus besonders gefährdet sind, sehen wir uns aufgrund unserer Verantwortung und Fürsorgepflicht ihnen gegenüber zu diesem Schritt gezwungen“,teilte der Landesvorsitzende Paul Weimann mit. Diese Entscheidung betreffe auch alle Fortbildungen und Veranstaltungen, die nun ausfallen müssen. Man hoffe, diese Termine zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können.

Die Arbeit in der Kreisgeschäftsstelle in der Gießener Liebigstraße 15 geht dennoch weiter, ergänzte Kreisvorsitzende Monique Schmitt. Allerdings kann es bis vorerst zum 1. Juni keine persönlichen Beratungen in der Geschäftsstelle geben, sondern nur telefonisch, per E-Mail oder per Brief. Die Kreisgeschäftsstelle ist montags bis mittwochs von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 9 bis 15 Uhr unter 0641/9696899 zu erreichen. Die E-Mail-Adresse lautet kv-giessen@vdk.de.