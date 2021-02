"Keine Riesenhalle und kein Schwerlastverkehr"

Für dieses Grundstück an der Holzheimer Straße soll ein Bebauungsplan erstellt werden. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Um für zukünftige Entwicklungen der Firma Faber & Schnepp Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG im Kernort Lang-Göns Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen, muss ein Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Nördlich der Holzheimer Straße" aufgestellt werden. Das Thema wurde im Bauausschuss der Gemeinde Langgöns gemeinsam mit dem Ortsbeirat Lang-Göns beraten. Die Vorsitzende Denise Boller (CDU) und Bürgermeister Marius Reusch (CDU) begrüßten dazu im Rahmen der Videokonferenz auch Karl-Heinz Redant, den Geschäftsführer des Unternehmens und Julian Adler vom beauftragten Planungsbüro. Darum geht es: Die Firma hat ein gegenüberliegendes, 8000 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem früher eine Sanitärfirma ansässig war, gekauft. Für dieses Gelände besteht noch kein Bebauungsplan. "Das ist auf Dauer rechtlich nicht haltbar, unser Ziel ist die Standortentwicklung und -sicherung für Faber & Schnepp. Es geht um ein einzelnes Grundstück", erläuterte der Rathauschef. Ganz aktuell habe die diesem Grundstück benachbarte Firma Lavorato ebenfalls signalisiert, dem Bebauungsplan beizutreten, informierte Reusch, das sei aber unproblematisch, man könne den Geltungsbereich entsprechend erweitern. Das Verfahren sieht vor, mit jedem Unternehmen einen "städtebaulichen Vertrag" abzuschließen, wobei der Gemeinde Langgöns die Verfahrenshoheit obliegt. Wofür Faber & Schnepp, ein in Langgöns seit über 50 Jahren alteingesessenes Traditionsunternehmen, das Grundstück nutzen möchte, erläuterte der Geschäftsführer: "Uns geht es um Standortsicherung, um die Möglichkeit zu haben, unser Unternehmen irgendwann zu erweitern. Momentan ist nichts Konkretes angedacht", sagte Redant. Eine mögliche zukünftige Nutzung könnte die Errichtung einer Halle sein, um "hochwertige Fassadenelemente" oder Modulbauteile zu überdachen. Dabei könnte auch eine zwölf Meter hohe Krananlage errichtet werden. Alternativ könnte das Grundstück als Hof- und Lagerfläche oder auch für ein weiteres Bürogebäude genutzt werden. Julian Adler verwies auf die Wichtigkeit, "formal in das Bauleitplanungsverfahren eintreten zu können, um die Dinge zu ordnen".

In der Diskussion befürworteten Ortsvorsteherin Astrid Müller (FW), ihr Parteikollege Richard Seitz und Thomas Schmidt (SPD) vom Ortsbeirat die Unterstützung des Unternehmens. Vertreter aller Fraktionen folgten dieser Auffassung, betonten jedoch, darauf zu achten, "dass eine verträgliche Lösung gefunden wird". Insbesondere sollen "keine Riesenhallen" und keine Zunahme des Schwerlastverkehrs in der Ortsdurchfahrt erfolgen. Annette Mulitze und Eheline Steffens (beide Grüne) warnten vor Lärmbelästigung und großflächiger Versiegelung. Lärm gehe von Faber & Schnepp nicht aus, betonten Schmidt und Seitz als in der Nähe lebende Anwohner. Der Bürgermeister betonte: "Letztendlich ist es nichts als die Festschreibung einer bereits bestehenden Nutzung. Wir wollen hier auch keine neuen großen Gewerbegebiete auflegen." So empfahlen sowohl Ortsbeirat als auch Bauausschuss den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan einstimmig der Gemeindevertretung.