Keine Sternsinger im Landkreis Gießen unterwegs

Sternsinger in der üblichen Form wird es in diesem Jahr nicht geben. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Mundschutz, Gesangsverbot, Einhalten der Abstandsregeln: Dass das traditionelle Dreikönigssingen dieses Mal anders als in den Vorjahren ablaufen wird, war schon lange klar. Nach eingehender Beratung haben sich wegen des Lockdowns alle diözesanen (Erz-)Bischöflichen Jugendämter gemeinsam mit dem Kindermissionswerk und dem Bund der Katholischen Jugend für eine gemeinsame bundesweite Linie entschieden. Die Sternsingeraktion soll stattfinden - aber mit reduzierten Kontakten. Die Sternsinger werden also nicht von Haus zu Haus ziehen, den Segensspruch "C+M+B" (Christus Mansionem Benedicat) an Haus- oder Wohnungstüren hinterlassen und dabei Geld für einen guten Zweck sammeln. Das Motto lautet "Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit".

Auch die katholischen Gemeinden in Stadt und Landkreis Gießen werden nicht gänzlich auf die Hilfsaktion verzichten, sondern sie in Corona-konformer Form durchführen. So haben sich die Gemeinden Maria Frieden (Heuchelheim) sowie St. Albertus und St. Bonifatius (Gießen) dazu entschieden, Segensbriefe auszutragen und in den jeweiligen Kirchen zur Abholung bereitzulegen. Die Briefe - unter anderem mit einem Segensspruch zum Aufkleben - wurden während eines Aussendungsgottesdienstes von Dekan Hans-Joachim Wahl und Pfarrer Hermann Heil gesegnet.

"Auch die Sternsinger-Kinder, die die Segensbriefe verteilen, werden gesegnet", erklärt Christina Neumann, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Albertus. Um Irritationen vorzubeugen, tragen die Mädchen und Jungen nicht die üblichen prächtigen Gewänder.

SPENDENKONTEN Sternsingerkonto Sankt Marien, Großen-Buseck: DE90 5135 0025 0246 0184 45 Pfarrgruppe Laubach-Grünberg: DE12 5135 1526 0000 0060 98 Katholische Kirchengemeinde Maria Frieden, Verwendungszweck "Sternsinger 2021": DE61 5136 1021 0000 1014 94 Pfarrgemeinde St. Albertus, Verwendungszweck "Sternsinger": DE97 5135 0025 0227 0007 90 Pfarrgemeinde St. Bonifatius, Verwendungszweck "Sternsinger": DE68 5135 0025 0222 0091 10 Die katholische Pfarrgemeinde Sankt Joseph in Lollar bittet darum, das Geld im Pfarrbüro abzugeben. (rrs)

Im vergangenen Jahr sammelten die 27 Sternsinger von St. Albertus 5500 Euro für benachteiligte Kinder in aller Welt. In Maria Frieden hatten die 34 kleinen Sternsinger sogar 10 100 Euro zusammengetragen. Christina Neumann hofft, mit der diesjährigen Aktion Spenden in vergleichbarer Höhe wie 2020 einnehmen zu können. Gisela Zimmermann, stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende der Pfarrgemeinde St. Bonifatius, befürchtet, dass deutlich weniger Geld für Hilfsprojekte zusammenkommen wird als im vergangenen Jahr, wo etwa 7000 Euro gesammelt wurden.

"Die Aussendung der Sternsinger ist die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder", unterstreicht Dekan Hans-Joachim Wahl. Zwar bedeute dies immer eine große Anstrengung für alle Beteiligten, doch die Kinder seien enttäuscht, in diesem Jahr nicht wie immer verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus ziehen zu können. Stattdessen habe man ein Video produziert und online gestellt. Auch beim Kindermissionswerk (www.sternsinger.de) kann man einen digitalen Sternsinger-Besuch anschauen.

Enttäuscht darüber, dass das Dreikönigssingen nicht wie gewohnt stattfinden kann, ist auch Diakon Rudolf Montermann von der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Marien Großen-Buseck. "Die Aktion lebt vom Besuch der Kinder", weiß er aus langjähriger Erfahrung. Viele Bürger, die ansonsten nichts spenden würden, wären bereit, den jungen Sternsingern an der Haustür einen Obolus zu geben.

Alleine im vergangenen Jahr seien in den Ortsteilen von Buseck und Reiskirchen (mit Ausnahme von Ettingshausen) sowie Rödgen 30 000 Euro zusammengekommen. "Ich würde mich nicht wundern, wenn in diesem Jahr nur die Hälfte der Summe erreicht wird", meint er. Stand 28. Dezember seien 3000 Euro eingenommen worden. Auch das bundesweite Ergebnis vom vergangenen Jahr werde wohl dieses Mal nicht erreicht werden.

Traditionell beginnt man in Sankt Marien bereits nach den Weihnachtsfeiertagen mit dem Sternsingen, das sich dann bis zum Ende der Ferien hinzieht. "In der Regel nehmen etwa 100 bis 150 Kinder sowie 30 bis 50 Betreuer an der Aktion teil", erklärt Montermann.

Für alle Haushalte gab es Infozettel zum Verfahren: Entweder kann die Spende auf das eigens eingerichtete Sternsingerkonto überwiesen oder während eines Gottesdienstes abgegeben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bis 15. Januar jeweils zwischen 9 und 10 Uhr oder zwischen 16 und 17 Uhr in die Kirche zu kommen. "In Ausnahmefällen kann die Spende auch einem erwachsenen Sternsinger überreicht werden", betont der Diakon. In jedem Falle könnten Spender einen Segensaufkleber erhalten.

In den Pfarreien Heilig Kreuz (Grünberg/Mücke) und Sankt Elisabeth (Laubach) wird jeweils eine Sternsingergruppe in den Gottesdiensten dabei sein und den Segensspruch aufsagen. Ab diesem Zeitpunkt liegen auch die Segensaufkleber zum Mitnehmen in den Kirchen aus. Beide Gottesdienste sollen auf YouTube übertragen werden.

Personen, die sich bereits zur Sternsingeraktion angemeldet haben, bekommen ein kleines Segenspaket nach Hause geschickt. Anmeldungen sind in den Pfarrbüros in Laubach (06405/91270) und Grünberg (06401/6215) oder per E-Mail an sternsinger.gruenberg.laubach@gmail.com möglich. Spenden können sowohl in den beiden Pfarrbüros, in den Spendenboxen an den Kirchenausgängen während der Gottesdienste oder direkt auf die Konten der Pfarrgemeinden unter dem Stichwort "Sternsinger 2021" getätigt werden.

Ähnlich wird es in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Joseph in Lollar gehandhabt. Hier wird der Segensspruch auf Bestellung in den Briefkasten geworfen oder kann nach den Gottesdiensten gegen eine Spende in Empfang genommen werden. Die Aktion wurde bis zum 2. Februar verlängert, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, den Segen zu erhalten und sich zu beteiligen. Anmeldungen sind im Pfarrbüro (06406/904060) zu den Bürozeiten möglich. Bei Fragen außerhalb dieser Zeit ist die Pfarrsekretärin Claudia Straub-Schieferstein auch unter 0152/38729268 zu erreichen.