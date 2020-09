Keine weiteren Corona-Fälle an Lindener Schulen

Die Mitschüler und Lehrer der Lindener Mädchen sind negativ getestet worden. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LINDEN (vb). Die Mitschüler und Lehrer der beiden Lindener Mädchen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, wurden negativ getestet. Das hat der Landkreis am Montag mitgeteilt.

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass sich eine Klasse der Burgschule und eine Schulklasse der Anne-Frank-Schule in Quarantäne befinden. Insgesamt 19 Schüler und eine Lehrkraft der Grundschule sowie 16 Schüler und eine Lehrkraft der Anne-Frank-Gesamtschule sind auf das Coronavirus getestet worden. Die Mädchen hatten sich innerhalb der Familie angesteckt, einen Reisehintergrund gab es nach Angaben von Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender nicht.

Mehr als die Hälfte der Testergebnisse habe am Freitag vorlegen, der Rest dann am Wochenende. Am heutigen Dienstag oder am morgigen Mittwoch endet die Quarantäne für Lehrer und Schüler, weil dann die üblichen 14 Tage abgelaufen sind. Wenn die negativen Testergebnisse früher vorgelegen hätten, wäre die Quarantänezeit aber nicht verkürzt worden, verdeutlichte Wingender. Der Test sei eine Momentaufnahme und solle dazu beitragen, Kontaktpersonen ermitteln und Infektionsketten unterbrechen zu können. In Linden müssten keine weiteren Klassen oder Lehrer getestet werden.

Stand Sonntag, 30. August, gab es im Landkreis Gießen 35 aktive Corona-Infektionen. Eine Person muss im Krankenhaus behandelt werden. Seit dem ersten Fall Ende Februar hat es 369 bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Vier Kreis-Bürger sind verstorben.