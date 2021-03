Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Weder der Bürgermeister noch das Bauamt der Stadt haben sich vor der Fällung der Bäume am Rand des Musikerviertels in Laubach bei der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet“, so die Erste Kreisbeigeordnete Dr. Schmahl. Sie nimmt damit Stellung zu einer Aussage des Laubacher Bürgermeisters: „Laut Gießener Anzeiger vom 18.2.20 hat Peter Klug in einem Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung gesagt, dass man Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde (UNB) hatte, Als diese sich nicht mehr gemeldet habe, hätten Fachleute aus den eigenen Reihen geprüft, und die Fällungen für möglich erachtet. Im Übrigen dränge die Zeit, da es zahlreiche Nachfragen nach dem Baugebiet dort gebe.“

Die UNB habe jedoch erst durch eine Anwohnerin von der Fällung erfahren. Der Kontakt mit der Stadt erfolgte danach von der UNB aus.

Die Behörde sehe „die Fällung der Bäume, für die es keinen ersichtlichen Grund gibt, sehr kritisch“. Die Bäume beziehungsweise ihre Reste habe man in Augenschein genommen. Ebenso seien Fotos des Baumbestandes vorhanden. Auf dieser Grundlage prüfe die UNB nun, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit handele.

Die Bäume seien als „alter erhaltenswerter Baumbestand“ kartiert gewesen. Direkt neben dem Baumbestand liege die große Streuobstwiese des Ramsberges und das FFH- und Vogelschutzgebiet. Große alte Bäume seien Lebensraum für viele geschützte Vogelarten. Auch Fledermäuse nutzen die Höhlen und Spalten als Quartiere. Deshalb müssten diese Höhlen in jedem Fall kontrolliert werden, bevor Bäume gefällt werden, egal zu welcher Jahreszeit.

Insgesamt sollte sehr genau geschaut werden, ob wertvolle alte Bäume überhaupt gefällt werden müssen. „Im Vorgriff die Bäume zu entfernen, bevor überhaupt ein Aufstellungsbeschluss für ein Baugebiet gefasst wurde, ist nicht in Ordnung“, so Schmahl, „das muss eine Stadtverwaltung wissen“.