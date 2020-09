Kelter-Tipps aus Hungen

Die Bauern liefern Äpfel zum Keltern an. Im Hintergrund sieht man den mobilen Kelterwagen, rechts den Wagen mit "Abfall" - damit werden die Bauern später ihr Vieh füttern. Foto: Schäfer

HUNGEN - Am Samstag drehte sich an der Hungener Markthalle alles um den Apfel, denn die Nabu-Gruppen Hungen hatten Liebhaber des Obstes zum "5. Hungener-Mitmach-Apfel-Kelterfest" eingeladen. Zwar war es kalt und aus grauem Himmel fiel stetig leichter Regen, doch das tat dem Besucherandrang keinen Abbruch. Wie in den Jahren zuvor hatte die mobile Kelterei von Alfred Will aus Ebersburg-Schmalnau in der Rhön von 7 bis 18 Uhr mit ihrem modernen, großen Kelterwagen in Hungen Station gemacht. Wer seine eigenen Äpfel als Apfelsaft oder auch Apfelwein genießen möchte, war hier an der richtigen Stelle. In der mobilen Kelter wurden die Äpfel gereinigt und zu Maische geschnitzelt, bevor verschiedene Walzen den Saft aus dem auf Laufbänder liegenden Fruchtbrei pressten. Anschließend wurde der Saft gefiltert, auf 88 Grad erhitzt und keimfrei gemacht. Den so pasteurisierten Apfelsaft konnte man dann abgefüllt in fünf oder zehn Liter Plastikschläuchen, verpackt in Kartonage (Bag-in-Box-System), gleich mit nach Hause nehmen.

Für Apfelwein wurden Filtrierung und Erhitzung übersprungen, sodass man den rohen Saft in den eigenen vier Wänden zwei bis drei Monate in aller Ruhe gären lassen kann.

Glückssache und Wissenschaft

Doch wie genau wird aus rohem Saft das in Hessen so beliebte "Stöffsche"? Alfred Will und ein Kelterer aus der Wetterau verrieten es. Die Tradition der Apfelweinherstellung ist sehr alt und geht zurück bis in die Antike. Für ausgewogenen Apfelwein braucht man eine Mischung aus süßen, sauren und idealerweise auch ein paar von den bitteren Äpfeln, bei denen man sonst beim reinbeißen den Mund verzieht. Beschädigte Früchte müssen vor dem Keltern aussortiert werden.

Ausgangsstoff fürs "Stöffsche" ist der rohe, frisch gepresste und nicht haltbar gemachte Apfelsaft, denn haltbarer Saft gärt nicht mehr und wird nie zu Apfelwein. Der Apfelsaft aus dem Supermarkt ist also ungeeignet. Beim Keltern erhält man aus 50 Kilo Äpfeln zwischen 30 bis 35 Liter Rohsaft, der Rest ist Abfall, den die Bauern bei der mobilen Kelter abholen, um ihn ans Vieh zu verfüttern.

Als Grundausrüstung benötigt man ein Gärgefäß, heute meist Plastik-Kanister, mit Zapfhahn und Gärspund. Besonders wichtig: Bei allen Arbeitsschritten muss auf absolute Sauberkeit geachtet werden. Zunächst also das Gärgefäß gründlich reinigen, dann den rohen Saft einfüllen. Aber Achtung, das Gärgefäß nie ganz vollmachen, damit der Schaum der beim Gären entsteht, noch genügend Platz hat. Zehn Prozent Freiraum sind ideal. Und nun scheiden sich die Geister, was das weitere Vorgehen betrifft.

Die einen bevorzugen den traditionellen Gärprozess und verschließen das Gärgefäß mit dem Gärspund, der mit Wasser oder hoch-prozentigem Schnaps gegen äußeren Lufteintritt abgedichtet werden muss. Das Ganze kommt dann an einen kühlen, dunklen Ort zum Gären. Frisch gepflückte Äpfel beherbergen auf ganz natürliche Weise auf der Schale Hefesporen und damit enthält auch der Rohsaft Flughefe-Pilze, sogenannte "wilde Hefen", die sich während des Gärprozesses vermehren, vom natürlichen Fruchtzucker im Saft ernähren und dabei den Zucker in Alkohol und Kohlendioxid aufspalten. Das Kohlendioxid entweicht über den Gärspund und im Saft bleiben am Ende fünf bis sechs Prozent Alkohol zurück. Wer einen höheren Alkoholgehalt wünscht, muss zusätzlichen Zucker zugeben.

Die andere Fraktion will sich nicht auf die wilden Hefen verlassen, weil der entstehende Wein verderbs-anfälliger ist, mehr Gärungsnebenprodukte entstehen und die Gärleistung geringer ausfällt. Das Ergebnis ist Glückssache und häufig bekommt man einen minderwertigen "Fuselwein". Daher gleich nach dem Einfüllen Reinzucht-Hefen in den Rohsaft rühren und erst dann das Gärgefäß mit dem Spund verschließen und gären lassen. Manche geben außer Reinzucht-Hefen auch noch Hefenährsalz hinzu, um die Vitalität der Hefen anzufeuern.

Schon nach zwei bis drei Tagen beginnt der Gärprozess - zunächst sehr stürmisch. Der Saft beginnt zu schäumen sowie sektähnlich zu perlen, im Gärspund blubbert es und er poppt hoch. Im Lauf der Wochen wird der Gärungsprozess langsamer, bis er nach circa drei Wochen abhängig von Temperatur und Wärme ganz zum Erliegen kommt. Die Hefen haben in der Zwischenzeit den ganzen Zucker verbraucht. Will man höhere Alkoholgehalte, kann man an dieser Stelle erneut Zucker zugeben und so einen weiteren Gärprozess anstoßen.

Lange Haltbarkeit

Wenn der Apfelwein nicht mehr gärt, also fertig ist, haben sich alle Hefen und diverse Trübstoffe am Boden des Gärgefäßes abgesetzt. Hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wird nichts getan und der Wein bleibt noch zwei bis drei Monate zur Klärung und Reifung stehen. Natürlich kann man ihn auch gleich im trüben Zustand als sogenannten Rauscher genießen. Oder aber die Hefe wird abgezogen und der Wein eventuell geschwefelt, um sämtliche Gärprozesse zu stoppen und Fremdkeime abzutöten. Lässt man den Wein auf der Hefe stehen, hat man zwar ein besseres Apfelaroma, aber man sollte den Wein dann idealerweise unter zehn Grad lagern, um Wachstumsmöglichkeiten für Schädlinge möglichst gering zu halten. Ansonsten kann der Wein "kippen".

Zum Abziehen benötigt man ein weiteres sauberes Gefäß. Mit einem Weinheber oder aber über den extra zehn Zentimeter über dem Gefäßboden und damit über den abgesetzten Hefen und Trübstoffen, angebrachten Zapfhahn den klaren Apfelwein in das neue Gefäß ablaufen lassen. Danach das Gärgefäß gründlich reinigen und den abgezogenen Saft wieder in das Gärgefäß füllen sowie Gärspund aufsetzen für eventuell noch entstehende Gase.

Zur besseren Haltbarmachung kann man den Wein mit Kaliumdisulfit schwefeln. Dadurch werden oxidative Einflüsse minimiert, die restlichen Hefen abgetötet und die Gärung gestoppt. Allerdings behaupten Kenner, dass sich geschwefelter Apfelwein bei reichlichem Genuss mit dröhnenden Kopfschmerzen rächt und außerdem auch nicht mehr "nur Natur" sondern mit Chemie gepanscht sei.

Zum Abschluss den fertigen Wein an einem kühlen dunklen Ort circa zwei bis drei Monate in aller Ruhe reifen lassen. Tipp: Immer mal zwischendurch probieren, denn der Wein verändert mit zunehmender Lagerung langsam seinen Geschmack. Wenn er so richtig süffig ist, ist es Zeit fürs Genießen in fröhlicher Runde.

Soll der gereifte Apfelwein in Flaschen umgefüllt werden, eignen sich besonders Weck-Flaschen mit Gummidichtung, da sich entwickelnde Gase über die Gummiringe entweichen können. Andere Flaschen könnten platzen. Der selbstgemachte Apfelwein ist ein halbes bis ein Jahr haltbar.