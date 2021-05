Kerstin Gromes will Landrätin werden

Kerstin Gromes ist die Landratskandidatin der Grünen bei der Wahl am 26. September. Christian Zuckermann will hauptamtlicher Kreisbeigeordneter werden. Foto: Böhm

KREIS GIESSEN - Kerstin Gromes wird für die Grünen bei der Landratswahl am 26. September ins Rennen gehen. Die 51-Jährige wurde am Mittwoch bei einer Pressekonferenz als Kandidatin präsentiert. Sie ist damit die erste, die ihren Hut in den Ring wirft. Landrätin Anita Schneider (SPD) hat bekanntlich noch nicht erklärt, ob sie sich um eine dritte Amtszeit bewerben wird. Gromes wohnt in Wieseck und ist Schulfachliche Aufsichtsbeamtin beim Staatlichen Schulamt. Sie gehört den Grünen erst seit März 2020 an.

Die Grünen haben zudem bekannt gegeben, dass der derzeitige Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Christian Zuckermann, der Kandidat für das Amt eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten ist. Diesen Posten will die neue Koalition aus CDU, Grünen und Freien Wählern neu schaffen. Die Stelle muss öffentlich ausgeschrieben werden. Dafür wird der Kreistag in seiner Sitzung am kommenden Montag einen Wahlvorbereitungsausschuss einsetzen. Dieser gibt eine Empfehlung ab. Aber letztlich ist es eine politische Wahl, voraussichtlich in der Sitzung am 12. Juli.

Der Kreisausschuss, die Regierung des Landkreises, hätte dann vier hauptamtliche Mitglieder: Falls Anita Schneider nicht erneut kandidiert, endet ihre Amtszeit als Landrätin am 20. Januar 2022. Die CDU erhebt den Anspruch auf den Posten des Ersten Kreisbeigeordneten. Hans-Peter Stock, der hauptamtliche Kreisbeigeordnete der Freien Wähler, soll weitermachen. Zuckermann wäre dann der Vierte im Bunde.

Eine online abgehaltene Kreismitgliederversammlung der Grünen hat die Personalien am Dienstagabend mit großer Mehrheit bestätigt. Gleiches gilt für den Koalitionsvertrag mit CDU und Freien Wählern.