Kfz-Zulassungsstelle zieht von Laubach nach Grünberg um

Laubach/Grünberg (vb). Die Zulassungsstelle des Landkreises im Ortskreis wechselt voraussichtlich zum Beginn des nächsten Jahres ihren Standort: von Laubach nach Grünberg. Dies teilte der Laubacher Bürgermeister Peter Klug am Montagabend den Ausschussmitgliedern mit. Konkret werden die früheren Räume des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Gallushalle genutzt.

Alternativen gesucht

Der Vermieter des Gebäudes der Zulassungsstelle Laubach hatte den Mietvertrag mit dem Landkreis bereits vor geraumer Zeit gekündigt, weil auf dem Areal in der Philipp-Reis-Straße 11 ein neuer Aldi-Markt errichtet wird. Der Landkreis habe darauf Alternativstandorte im Ostkreis gesucht und dafür Kommunen angefragt, teilte Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage mit. Die Wahl fiel auf Grünberg. Dafür sprächen unter anderem die verkehrsgünstige Lage sowie die gute Parkplatzsituation. Über den Starttermin der Zulassungsstelle in Grünberg will der Landkreis rechtzeitig informieren.

Die seit 2004 bestehende Zulassungsstelle war zuletzt 2017 Thema der politischen Diskussion, denn der Landkreis hatte den Mietvertrag gekündigt. Daraufhin beschlossen die Stadtparlamente in Laubach und Grünberg Resolutionen gegen die Schließung. Die CDU im Kreistag stellte einen Antrag. Ende September teilte Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Haupt- und Finanzausschusssitzung des Kreistages mit, dass es wirtschaftlich in Ordnung sei, die Zulassungsstelle weiter zu betreiben. Der Mietvertrag wurde zunächst verlängert. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass auf dem Grundstück der neue Aldi-Markt gebaut werden soll.