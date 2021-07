Kinos setzen auf Nachhaltigkeit

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Sieben ausgewählte hessische Kinos können 2021 mit professioneller Unterstützung ihre Nachhaltigkeit verbessern. Im Rahmen des seit 2016 durch das Land Hessen vergebenen Preises für Nachhaltiges Kino wurden sie als Referenzkinos ausgewählt und werden bei ihren Bemühungen vom Film- und Kinobüro Hessen und der „Lust auf besser leben“ gGmbH unterstützt. Seit 2016 sind es bereits 32 und damit fast ein Drittel der hessischen Kinos, bei denen das Thema Nachhaltigkeit eine besondere Rolle spielt. Der Preis selbst wird alle zwei Jahre vergeben, das nächste Mal 2022. Zu den ausgewählten „Referenzkinos“ gehört auch das Kino „Lichtspiele“ in Grünberg.

Kulturministerin Angela Dorn erklärte, dass viele Kinobetreiber mehr auf ressourcenschonenden Betrieb, innovative Verkehrskonzepte und andere Aspekte der Nachhaltigkeit achten wollten. Dabei benötigen sie gerade in Zeiten der Pandemie Unterstützung. Erwin Heberling, Leiter des Film- und Kinobüros Hessen: „Die ausgewählten Kinos stehen für das gesamte Spektrum der hessischen Kinolandschaft. Somit können die Erkenntnisse der sieben Referenzkinos in die gesamte Kinolandschaft wirken.“ Ein Fokus liege auf dem Bereich „nachhaltige Energie“. Ausgewählte Kinos erfahren mit Hilfe ihrer individuellen Klimabilanz, in welchen Bereichen ihre Treibhausgasemissionen am höchsten sind und wie sie ihre Energieeffizienz verbessern können. Mögliche Sanierungs- und Investitionskonzepte werden besprochen. Weitere Informationen: https://www.film-hessen.de/preis-fuer-nachhaltiges-kino.