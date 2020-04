Kirche auf Bestellung in Linden

Balkonsingen macht viel Spaß. Fotos: Wißner

LINDEN (ee). "Kirche auf Bestellung" gibt es als neues Format in Großen-Linden. Unter diesem Motto bietet die örtliche evangelische Kirchengemeinde einen "etwas anderen Lieferservice" - und dies auch noch zu ungewohnten Zeiten. "Es ist schon blöd in diesen Corona-Zeiten", begrüßte Pfarrer Axel Zeiler-Held die 20 Teilnehmer dieses besonderen "Lieferservice-Gottesdienstes" in der Rübenauer Straße an Palmsonntag. Auf einem Platz hatte der Gemeindepfarrer sein kleines Tischlein mit Kelch und Kerze aufgebaut und auch seine Gitarre mitgebracht. Ob nun auf dem Platz im sicheren Abstand, vom Balkon aus oder vor den Hofeinfahrten verfolgten Groß und Klein diesen etwas ungewöhnlichen Gottesdienst.

Bei seiner Andacht richtet sich Zeiler-Held gerne nach den Wünschen der Besteller, die ihn zu diesen Gottesdiensten einladen. Die meisten finden dabei im Garten statt, auf der Straße war er bisher einmalig. Und auch die große Teilnehmerzahl, die im großen Umfeld den Ausführungen des Pfarrers lauschten und gemeinsam sangen, war schon ungewöhnlich. "Es ist für uns Christen schon eine besondere Woche. Die sogenannte Heilige Woche oder auch Karwoche genannt", so Zeiler-Held am Palmsonntag. Und gerade diese Zeit vereine Christen im Gedenken an Jesu. Zeiler-Held warb auch für die Mitmachaktion zum Bemalen von Steinen mit österlichen Symbol, einer kurzen Botschaft oder einem guten Wunsch. "Unter #stärkeralsdertod können Fotos der Steine bei Instagram gepostet werden, sodass Menschen auch auf diese Weise in einen Dialog über die Osterbotschaft treten können". Und am Ostersonntag bietet die Kirchengemeinde die Aktion Osterlicht, wenn von 9 bis 11 Uhr die Kirche geöffnet ist und zum ersten Mal die neue Osterkerze in der Kirche brennt und daran das Osterlicht zum Mitnehmen entzündet werden kann.

Auch dem Balkonsingen nach einem Aufruf der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) folgen täglich um 19 Uhr Lindener, die diesmal gemeinsam das Lied "Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen..." anstimmten. In der Hermesdorfer Straße in Großen-Linden haben sich bereits Balkon-Fenstergemeinschaften gebildet, um gemeinsam das bekannte Lied von Matthias Claudius gesungen wird. Claudius, der selbst viel Krankheit und Tod und Leid in seiner Familie erlebt hatte, schrieb diesen Text voller Zuversicht und Vertrauen. "Gerade der Text ist in unserer Zeit hoch aktuell und ist so etwas wie ein gesungenes Gebet", betont Pfarrer Zeiler-Held, der zudem auf das tägliche Läuten der Glocken um 10, 11 und 18 Uhr mit der Einladung zum Gebet in den Häusern verweist.