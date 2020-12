Kirchenvorstände legen Art der Weihnachtsgottesdienste fest

Corona hin oder her: Die Kerzen am Weihnachtsbaum in den Kirchen werden auch dieses Jahr leuchten. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen. Ähnlich wie im evangelischen Dekanat Gießen sollen auch in den drei anderen evangelischen und im katholischen Dekanat Gottesdienste unter Corona-Bedingungen auf die unterschiedlichste Art und Weise gefeiert werden. "Letztlich entscheiden die Kirchenvorstände, welche Veranstaltungen sie anbieten", sagt Dr. Angela Stender (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Dekanate Grünberg, Hungen und Kirchberg) im Gespräch mit dieser Zeitung. Es sei möglich, dass man erst am Montag definitiv festlege, was an den Weihnachtstagen angeboten werden könne.

Bereits seit Wochen plane man in den drei Dekanaten, was möglich und in Zeiten der Corona-Pandemie auch zu verantworten sei. Einige Gemeinden bieten am Heiligen Abend mehrere Präsenzgottesdienste hintereinander an, andere hingegen planen Gottesdienste unter freiem Himmel, mobile Andachten oder Rundgänge. Auch über Videokonferenz-Portale könnten Gottesdienste gefeiert werden.

"Andachten werden ausliegen und Kirchen werden zum stillen Gebet geöffnet sein", erklärt Stender. In einigen Kirchengemeinden erhielten die Mitglieder auch Post oder kleine Präsente. Außerdem werde viel mit Menschen telefoniert, die nicht in der Lage seien, an einem Präsenzgottesdienst teilzunehmen oder die Online-Angebote zu nutzen.

Da nur etwa ein Drittel der Besucher früherer Weihnachtsgottesdienste eingelassen werden darf, nehmen die meisten Gemeinden seit rund zwei Wochen Anmeldungen per E-Mail oder Telefon entgegen. Von einem spontanen Besuch sei hingegen dringend abzuraten. "Seit dem ersten Lockdown im Frühling haben sich die Kirchen strenge Sicherheitsregeln auferlegt", unterstreicht sie. Dazu gehört die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern ebenso wie die Pflicht, während des gesamten Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Auf einen gemeinsamen Gesang werde verzichtet. "In manchen Gemeinden singen Solisten weit entfernt von den Besuchern oder nur die Orgel spielt", weiß die Pressesprecherin. Alle Besucher müssten sich in Listen eintragen, um eventuell eine Infektionskette nachvollziehen zu können. Wenn an einem Tag mehrere Gottesdienste hintereinander stattfinden, werde zwischendurch lange gelüftet.

"Weil ihre Kirchen zu eng seien, haben sich einzelne Gemeinden dafür entschieden, Heiligabend nicht in der Kirche zu feiern", erläutert Stender. "Dabei hat jede Gemeinde in ihrem kommunalen Umfeld die aktuelle Situation - insbesondere die Inzidenz-Zahlen - bewertet und nachvollziehbare Gründe für die jeweilige Entscheidung", ergänzt der evangelische Propst für Oberhessen, Matthias Schmidt. Sollten Kirchenvorstände Gottesdienste absagen, geschehe das in Verantwortung für die Unversehrtheit der Menschen.

Sollte sich die Lage in den kommenden Tagen verschärfen, stelle sich erneut die Frage nach einer Durchführbarkeit der Präsenzgottesdienste. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.gottesdienste-giessen.de.

"Wir haben in den vergangenen Monaten Erfahrungen sammeln können, wie wir auch in der Situation der Pandemie gemeinsam verantwortungsvoll Gottesdienste feiern können", schreibt der Bischof von Mainz, Dr. Peter Kohlgraf, in einem Brief an die katholischen Dekanate. "Es gibt derzeit keine Verbote von Gottesdiensten auf dem Gebiet unseres Bistums, sofern alle geltenden Auflagen eingehalten werden", heißt es in dem Schreiben weiter. Dennoch freue er sich, dass viele kreative Formate entwickelt worden seien, um Gottesdienste einmal anders zu feiern. Hierzu gehören auch Online-Gottesdienste oder digitale Andachten.

Zu den Auflagen im Präsenzgottesdienst gehören - nachzulesen in einer Anordnung vom 17. Dezember - unter anderem das Tragen von Masken während des Gottesdienstes, die Einhaltung des Abstandes, ein ausreichender Luftaustausch, das Festhalten von Kontaktdaten, eine ausreichende Zahl an Ordnern sowie ein Mindestabstand von einer Stunde zwischen zwei Gottesdiensten. Jeglicher Gemeindegesang ist untersagt. Je nach räumlichen Gegebenheiten dürfen aber vier Solisten sowie Instrumentalisten ohne erhöhten Aerosolausstoß den Gottesdienst mitgestalten.

Darauf, dass Anmeldungen ganz wichtig sind, weist Dekan Hans-Joachim Wahl hin. "Es ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen, ob er oder sie an den Weihnachtsfeiertagen einen gemeinschaftlich gefeierten Gottesdienst besucht oder nicht. Diese eigenverantwortliche Entscheidung ist in jedem Falle zu respektieren. Darum bitte ich ausdrücklich. Insbesondere die Angehörigen von Risikogruppen bitte ich, sorgfältig, die Risiken abzuwägen", formuliert Bischof Kohlgraf.