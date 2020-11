Kita-Angebot in Langgöns

Im Paul-Schneider-Heim in Dornholzhausen soll 2021 eine Wald- und Natur-Kita an den Start gehen. Foto: Rieger

LANGGÖNS - "Gut ausgestattete Kindertagesstätten und eine hohe Betreuungsqualität sind seit vielen Jahren ein Schwerpunkt der Langgönser Koalition aus CDU/FDP und Grünen." Dies betont CDU-Chef Jürgen Knorz, und in dem Kontext sieht er auch den Antrag, den die Koalition in der Parlamentssitzung eingebracht hat: Zum einen soll damit ein Angebot, eine Kita-Ersatzbetreuung für die dreiwöchigen Sommerferienschließtage 2021 in zwei Kita-Einrichtungen, je eine im Kleebachtal und eine in Lang-Göns für alle Kita-Einrichtungen in der Gemeinde, eingerichtet werden. Zum anderen soll die Umstellung der Kitas der Gemeinde Langgöns auf flexible Betreuungszeiten ab dem Kita-Jahr 2021/2022 erfolgen.

So soll unter anderem eine Kernbetreuungszeit von 8 bis 13 Uhr, flankiert von individuellen Erweiterungen der Kern-Betreuungszeit auf bis zu vier Stunden, sowie eine Früh- und Spätbetreuung und eine reine Nachmittagsbetreuung ab 12 Uhr angeboten werden. "Bisher müssen sich die Eltern auf die festen Betreuungszeiten der Kitas einstellen. Mit den flexiblen Betreuungszeiten wollen wir den Eltern Möglichkeiten eröffnen, um ihre Arbeitszeiten und die Zeiten mit ihren Kindern individueller abstimmen zu können", sagt Knorz. In diesem Sommer sei aufgrund der Corona-bedingten Belastungen und Ausfallzeiten erstmals in Langgöns eine Ferienbetreuung während der dreiwöchigen Schließzeit durchgeführt worden. Aufgrund der positiven Rückmeldungen von den betroffenen Eltern und Erziehern beantrage man nun für die Sommerferien 2021 die Ferienbetreuung in zwei Kitas der Gemeinde, um Eltern, die zum Beispiel aufgrund ihrer Arbeitssituation in dieser Zeit nicht in Urlaub fahren können, eine Betreuungsalternative anzubieten. Damit komme man auch den Erziehern entgegen, die flexiblere Urlaubszeiten nachfragen.

Die Umstellung auf flexible Betreuungszeiten soll zunächst in einem "Runden Tisch" mit Erziehern und Elternvertretern beraten werden. "Gleichzeitig erhöhen wir auch die Betreuungsqualität", erläutert Knorz: Mit August dieses Jahres sei weiteres Personal eingestellt und die erste Stufe des Gute-Kita-Gesetzes umgesetzt worden. Seit Oktober unterstütze eine ausgebildete Waldpädagogin die Kitas der Gemeinde. Und zum 1. Januar 2021 soll über zusätzliches Fachpersonal die hohe Arbeitsbelastung abgebaut und die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen verbessert werden - "ganz im Sinne der zweiten Stufe der Gute-Kita-Initiative von Bund und Land", unterstreicht der Christdemokrat.Jürgen Knorz verweist auf weitere bereits umgesetzte Maßnahmen im Kita-Bereich: In diesem Jahr wurde die Kita in Cleeberg modernisiert und in Dornholzhausen die Betreuungskapazitäten um eine zweite Gruppe erweitert. "Damit können wir weiterhin in Langgöns allen Kindern einen Betreuungsplatz ohne größere Wartezeiten anbieten und das bei den niedrigsten Gebühren im Landkreis", betont er. Eine zusätzliche Wald- und Natur-Kita auf dem Gelände des Paul-Schneider-Freizeitheims sei für 2021 geplant.

Der Antrag der Koalition aus CDU/FDP und Grünen zur Kita-Ferienbetreuung und flexiblen Betreuungszeiten wurde einvernehmlich in den Sozialausschuss verwiesen.