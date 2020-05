Kita-Besuch: Ausnahmen in Härtefällen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Während die Kindergärten ab 2. Juni wieder für mehr Kinder öffnen, dürfen ab kommendem Montag, 25. Mai, die Tagespflegepersonen die Betreuung aufnehmen. Wegen der Corona-Pandemie gab es bisher in den Kitas nur eine Notbetreuung. Ab 2. Juni dürfen auch Kinder betreut werden, die wegen einer Behinderung einen Integrationsbedarf haben. In besonderen Härtefällen in der Familie wird es ebenfalls möglich sein, Kinder in die Kita zu bringen. Was einen solchen Härtefall ausmacht, entscheidet der örtliche Kita-Träger in Abstimmung mit der Fachaufsicht des Jugendamtes.

Die Härtefallregelung in der Verordnung des Landes beziehe sich auf außergewöhnliche Fälle, erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. „Überall, wo es eine besonders belastende Situation in Familien gibt, die schnell Unterstützung benötigen, werden wir dies mit den Kommunen berücksichtigen, soweit dies die räumlichen und personellen Möglichkeiten zulassen.“ Generell sei man noch nicht im Regelbetrieb.

„Wenn zum Beispiel eine Mutter eine Risikoschwangerschaft hat und ihr Partner in Schicht arbeiten muss, wenn es zusätzlich pflegebedürftige Angehörige und keine weiteren Hilfen innerhalb des persönlichen Umfelds gibt, dann werden wir solche Umstände natürlich berücksichtigen“, ergänzte Jugenddezernent Hans-Peter Stock (Freie Wähler). Um Entscheidungen zu treffen, stimmt sich das Jugendamt mit den Kita-Trägern ab – häufig sind dies die Kommunen. Träger beziehungsweise Kitaleitungen sind daher auch weiterhin Ansprechpartner für alle Eltern.

Das Jugendamt hat die Kitaträger über alle Änderungen informiert. Das Land hat angekündigt, im Laufe der kommenden Woche auf der Homepage des Sozialministeriums weitere Infos für Eltern, zu Gruppengrößen und Hygienebedingungen bereitzustellen.

Bereits ab 25. Mai ist im vollen Umfang wieder die Betreuung von Kindern bei den 117 Tagespflegepersonen im Landkreis möglich. Diese kümmern sich um Gruppen von jeweils höchstens fünf Kindern und haben dazu Verträge mit den Eltern und dem Landkreis abgeschlossen. Der Landkreis hatte die Gebührenzahlungen gestundet, also vorerst ausgesetzt. Ob der Landkreis auf die Gebühren für die Zeit, in der nicht betreut wurde, verzichten kann oder sie nachträglich und eventuell anteilig berechnet, wird derzeit geprüft. „Es geht auch darum, den Lebensunterhalt der Tagespflegepersonen zu sichern, die wichtiger Teil der Betreuung von unter Dreijährigen sind“, erklärte Stock abschließend.