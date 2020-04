Kleine Konzerte, große Freude

Ingi Fett will Menschen gerade in diesen Zeiten eine Freude machen. Foto: Fett

Kreis Giessen (dge). Normalerweise tritt Ingi Fett vor vollen Zuschauerrängen auf. Die Sängerin ist nicht nur Teil der "Drei Stimmen", auch als Solistin ist sie über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Volle Häuser sind zur Zeit nicht angeraten und auch gar nicht erlaubt. Kein Grund für Ingi Fett, Menschen nicht mit ihrer Musik zu erfreuen. Angesichts der Corona-Krise geht die Sängerin einen neuen Weg. Um den Bewohnern von Seniorenheimen eine Freude zu bereiten, gibt sie hier kleine Konzerte - selbstverständlich mit dem gebotenen Abstand.

"Gerade jetzt, in diesen schweren Zeiten, haben besonders die Bewohner von Seniorenheimen sehr darunter zu leiden. Auch, weil kein Besuch kommen darf. Mit meiner Idee möchte ich diesen Menschen ein bisschen Freude, Spaß und Abwechslung bereiten", umreißt sie im Gespräch mit dieser Zeitung den Gedanken, der hinter den kleinen Konzerten steckt. Die Premiere sozusagen fand vor Kurzem im Seniorenzentrum Gleiberger Land in Krofdorf-Gleiberg statt. "Auf der Terrasse mit dem nötigen Abstand zu den Bewohnern habe ich das erste kleine Konzert gegeben." Das habe nicht nur ihrem Publikum, sondern auch ihr selbst viel Spaß gemacht. "Da bekommt man so viel zurück." Das Repertoire beinhaltete besinnliche Stücke, Ausschnitte aus Musicals sowie altbekannte Schlager. Beliebte Lieder wie "Am Tag, als der Regen kam", "Zwei kleine Italiener" oder "Que sera" gab sie ebenso zum Besten wie die Klassiker "Von guten Mächten wunderbar geborgen", "Hallelujah" (Leonhard Cohen) oder "Amazing Grace". Die Zuhörer hätten mitgesungen, mitgeklatscht und hin und wieder auch geschunkelt. "Die Leute haben Spaß, das ist mir wichtig", so Fett. Nicht nur das, man sehe "das Strahlen in den Gesichtern". Das seien Momente, die man als Künstlerin einfach genieße. Großartige Technik brauche sie nicht. "Meine kleine Anlage, ein Mikrofon und eine Steckdose" - schon kann es losgehen. Ingi Fett gibt ihre kleinen Konzerte ehrenamtlich, das ist ihr wichtig. Wer möchte, könne einen Obolus für den Verein "Drei Stimmen hilft", der sich für gemeinnützige und soziale Projekte einsetzt, geben. Das sei aber kein Muss.

Weitere Konzerte sind geplant, unter anderem am 21. April im Königsberger Diakonie Seniorenzentrum Hüttenberg. "Und es werden eventuell noch weitere folgen, aber immer in Abhängigkeit der Wettersituation", verspricht Ingi Fett.