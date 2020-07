Knapp 35,6 Millionen Euro Soforthilfe

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Corona-Pandemie und der Shutdown im März haben die Wirtschaft hart getroffen. Der Bund und das Land haben deshalb das Corona-Soforthilfe-Programm aufgelegt. Selbstständige, Gewerbetreibende, Freiberufler sowie Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, unbürokratisch und schnell Hilfe zu beantragen. Nun zieht Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) für die Region Mittelhessen Bilanz. Innerhalb kürzester Zeit seien in den fünf Landkreisen im RP-Bezirk rund 131,5 Millionen Euro im Rahmen des Programms ausgezahlt worden. 18 614 Anträge wurden laut einer Pressemitteilung gestellt.

„Zunächst wünsche ich allen betroffenen Unternehmen, dass sie mit Zuversicht und Schaffenskraft wieder gut aus der Corona-Krise herauskommen“, erklärte Ullrich. „Das Corona-Soforthilfe-Programm war vor allem deshalb ein Erfolg, weil es so unbürokratisch wie möglich geholfen hat, die ersten Konsequenzen der Krise abzumildern.“

Zwar war das RP Kassel in dem Verfahren federführend, da es über viel Erfahrung mit Massenverfahren verfügt. Da die Bearbeitung aber besonders schnell gehen musste, haben auch Beschäftigte des RP Gießen freiwillig personell unterstützt. „120 und Kollegen arbeiteten neben ihrer normalen Tätigkeit die Anträge ab und haben mit dazu beigetragen, dass die Betriebe eine schnelle finanzielle Hilfe erhielten. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich.“

Dass die Unterstützung angekommen ist, sei an der Statistik zu erkennen. Exakt 131 514 699 Euro sind als Soforthilfe ausgezahlt worden. Am meisten floss in den Landkreis Gießen (knapp 35,6 Millionen Euro), gefolgt von den Landkreisen Lahn-Dill (30,7 Millionen Euro), Marburg-Biedenkopf (27,4 Millionen Euro), Limburg-Weilburg (25,4 Millionen Euro) und Vogelsberg (12,5 Millionen Euro).

Nach den höchsten fünf Branchen aufgegliedert, wurden im mittelhessischen RP-Bezirk unterstützt: Dienstleistungen (knapp 38,4 Millionen Euro), Gastgewerbe und Gastronomie (21,8 Millionen Euro), Handel und Konsumgüter (14,6 Millionen Euro), Bau (11,1 Millionen Euro) sowie Gesundheit, Medizin und Pharma (9,4 Millionen Euro).

„Die Mitarbeiter unserer Regierungspräsidien haben gute Arbeit geleistet und in den vergangenen Wochen mit beeindruckendem Tempo dafür gesorgt, dass die Hilfen schnell ausgezahlt werden konnten“, so Innenminister Peter Beuth (CDU). „Die Soforthilfe hat ihrem Namen alle Ehre gemacht und ich bin allen Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie die zusätzliche Arbeit übernommen haben, um den Schaden für Selbstständige und Unternehmer in Folge der Corona-Krise durch schnelle Hilfe abzufedern“, heißt es zum Schluss der Pressemitteilung.