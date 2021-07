Koalition stimmt für neue Stelle im Nachtragsetat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Mit den Stimmen der Koalition aus CDU, Grünen und FW bei Nein-Stimmen von SPD, AfD, FDP, „Gießener Linke“ und „Die Vraktion“ hat der Kreistag den Nachtragshaushalt beschlossen. Dieser schafft die Voraussetzung, dass bei der Sitzung im September die Stelle eines weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten besetzt werden kann, die neu geschaffen wird. Einziger Kandidat ist Christian Zuckermann (Grüne).

SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne stellte die Kosten der neuen Stelle in den Mittelpunkt, die sich in der sechsjährigen Amtszeit zusammen mit Personal und Ausstattung auf knapp 2,6 Millionen Euro summierten. Diese Zahl fehle aber im Nachtragshaushalt, ebenso ein Vorschlag für eine Gegenfinanzierung. Die Kosten in diesem Jahr mit den unbesetzten sonstigen Stellen zu verrechnen, sei „nicht seriös“. Kein anderer hessischer Landkreis habe drei Hauptamtliche und „die inhaltliche Begründung fehlt bis heute“. Die SPD werde die Koalition jedes Mal an die Kosten erinnern, wenn ein Projekt mangels Geld nicht umgesetzt werden könne oder die Kreisumlage erhöht werden solle.

Matthias Knoche (Grüne) betonte, dass sich seine Fraktion „das Recht erkämpft“ habe, in der Koalition hauptamtlich vertreten zu sein. Beispielhaft für den Neuanfang nannte er den Klimaschutz, den man nicht wie die Landrätin „nebenbei“ betreiben könne. In der Folge habe man die selbstgesetzten Klimaziele verpasst. Die Koalition müsse sich gut aufstellen „gegen das Netzwerk in der Kreisverwaltung“. Das habe nichts mit Anita Schneider oder der SPD zu tun, das sei immer so bei einer Koalition gegen eine direkt gewählte Landrätin.

CDU-Fraktionsvorsitzender Tobias Breidenbach bezeichnete es als „völlig legitim und normal“, dass alle drei Koalitionspartner hauptamtlich vertreten sind. Aufgrund der großen Herausforderungen im Landkreis müsse man die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen und „mehr politisch steuern“. Die Behauptung, dass wegen der weiteren Stelle die Kreisumlage erhöht werden müsse, sei „Quatsch“.

Aus Sicht des FDP-Fraktionsvorsitzenden Harald Scherer ist die Stelle nur der Koalitionsvereinbarung geschuldet, nicht der Mehrarbeit.