Koalition will "politischen Neubeginn" im Landkreis Gießen

CDU, Grüne und Freie Wähler wollen in den nächsten Jahren die Führungsrolle im Landkreis Gießen übernehmen.

KREIS GIESSEN - Ein Klimageld für Bürger, die ihre Häuser bei der Energieeinsparung sowie der Erzeugung von Wärme und Warmwasser fitmachen oder von fossilen auf erneuerbare Energien umstellen. Eine Bioabfallvergärungsanlage auf dem Gelände der Kompostierungsanlage in Geilshausen. Ein Investitionsprogramm zur Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen. Eine papierlose Kreisverwaltung, sodass Bürger Verwaltungsdienstleistungen online erledigen können. Das sind vier der zahlreichen Ziele, die sich die neue Koalition im Kreistag für die nächsten fünf Jahre gesetzt hat. Wie diese Zeitung bereits am Dienstag berichtet hat, haben sich CDU, Grüne und Freie Wähler (FW) auf einen Vertragsentwurf geeinigt, der nun im Falle von CDU und Grünen von den Mitgliedern beziehungsweise Vertretern der FW-Ortsvereine gebilligt werden muss. Am Freitag wurde der Koalitionsvertrag bei einem Pressetermin vorgestellt.

Unter der Überschrift "Verantwortung für unseren Landkreis von morgen" werden auf der Titelseite die drei Schwerpunktthemen der Koalition genannt: Digitalen Wandel gestalten, Umwelt- und Klimaschutz voranbringen sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Die Inhalte der zwölf Kapitel des Vertrages wurden in diversen großen Runden und allein sieben Arbeitsgruppen - virtuell und in Präsenz - verhandelt.

"Wir wollen einen politischen Neubeginn im Kreistag markieren und uns den Herausforderungen offen stellen", betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christopher Lipp, der von einem "ambitionierten Zukunftsprogramm" sprach. Alle drei Partner fänden sich in dem 37-seitigen Papier wieder.

Christian Zuckermann, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, bilanzierte, dass bereits in den Sondierungsgesprächen zu merken war, "dass unsere Anliegen wirklich Gehör finden. Deshalb wollen wir etwas Neues wagen. Es sind viele grüne Inhalte in dem Vertrag".

Für die FW seien gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land wichtig und dass ein gutes Verhältnis zwischen Landkreis und Stadt Gießen herrsche, betonte Fraktionsvorsitzender Kurt Hillgärtner. Unsicherheitsfaktor bei allen Plänen sind die Finanzen, sodass alles unter diesen Vorbehalt gestellt wurde. Ziel für 2022 ist laut Hillgärtner, dass die Kreisumlage nicht erhöht wird. Er zeigte sich optimistisch: "Wenn alle mitarbeiten, können wir in Mittelhessen der herausragende Landkreis werden."

Weitere hauptamtliche Stelle

Politisch umstritten wird zu Beginn sicher der Plan sein, eine weitere hauptamtliche Stelle im Kreisausschuss, der Regierung des Landkreises, zu schaffen. Die CDU will den Posten des Ersten Beigeordneten besetzen, der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Hans-Peter Stock (FW) bleibt im Amt und die Grünen sollen einen hauptamtlichen Kreisbeigeordneten erhalten.

Lipp hält es angesichts der Herausforderungen für wichtig, hauptamtliche Verstärkung zu bekommen. Zuckermann verwies auf den "extrem großen Aufgabenbereich" von Landrätin Anita Schneider (SPD). Er glaubt, dass eine breitere Verteilung ein Vorteil für die Kreisverwaltung sei. Welche Themen die neue Koalition künftig übernehmen will, wollte Hillgärtner auf Nachfrage nicht sagen. Die Entscheidung darüber trifft nämlich die Landrätin. Mit ihr soll es deshalb ein "vertrauensvolles Gespräch" geben. Schneider ist mindestens bis Ende Januar 2022 im Amt. Sollte sie bei der Landratswahl am 26. September antreten und gewinnen, müssten sich die Koalition und die SPD-Politikerin für länger arrangieren.

Bezüglich der Personalien soll es praktisch so laufen, dass der Kreistag in seiner ersten Sitzung am 17. Mai einen Wahlvorbereitungsausschuss beschließt. Dessen 15 Mitglieder aus allen Fraktionen bereiten die Ausschreibung der Stellen vor, sichten dann die Bewerbungen und geben eine Empfehlung, welche Bewerber gewählt werden sollen. Dies ist für die Sitzung am 12. Juli geplant. Dann soll auch der Nachtragshaushalt beschlossen werden, in dem das zusätzlich benötigte Geld bereitgestellt werden muss.

Lipp verwies in der Vorstellung weiterer Themen auf den Plan, den Landkreis Gießen zu einer "Modellregion für die Corona-Folgenbewältigung" zu entwickeln. Abgestimmte Maßnahmen soll es im medizinischen und wissenschaftlichen sowie aus dem sozialen und ökonomischen Bereich geben. In Kooperation von Gesundheitsamt, Kliniken, Ärzten und Hochschulen soll ein Schwerpunkt auf die Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion gelegt werden. Geschädigten will man Hilfe- und Therapieangebote machen. Auch bei Schülern will man mit Angeboten den Langzeitfolgen der Pandemie für das Bildungssystem entgegenwirken.

Neben der Kreisverwaltung sind selbstredend die Schulen ein weiterer Schwerpunkt beim "digitalen Wandel". Grundlage dafür ist der Ausbau der Glasfaserversorgung. Die drei Fraktionsvorsitzenden sind sich einig, dass Corona die Probleme bei der Digitalisierung offengelegt habe.

Das eingangs erwähnte Klimageld will man als niedrigschwelliges Förderprogramm "so schnell es geht" auf die Beine stellen, erläuterte Zuckermann. Hauseigentümer, die über energetische Sanierungen nachdenken, sollen motiviert werden, dies schneller umzusetzen. Maßstab der Förderung sollen die eingesparten Tonnen CO 2 im Vergleich zum vorherigen Standard sein.

Investieren will die neue Koalition auch in die Kreisstraßen. Bei Baumaßnahmen soll dabei stets der Radverkehr berücksichtigt werden. Zum Radwegebau gibt es bereits ein umfangreiches Konzept für den Landkreis, das in Kooperation mit den Kommunen umgesetzt werden soll. Aber wie gesagt: All das steht unter dem Vorbehalt der Finanzen.