Kohl-Enkel aus Lahnau bei "Wer wird Millionär?"

LAHNAU (jem). Johannes Volkmann aus Lahnau konnte sich am Montagabend auf sein Bauchgefühl verlassen. Zwar war er sich bei der 64 000-Euro-Frage bei der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" nicht ganz sicher, dennoch entschied er sich bei der Frage, wer seine Tochter Olympia nannte, für die richtige Lösung. Es ist A: Serena Williams).

Der 23-Jährige kommt nicht nur aus Lahnau, sondern hat auch einen berühmten Großvater: Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Von ihm hat er auch vermutlich sein Interesse an Politik geerbt. Schließlich arbeitet er im Europäischen Parlament für den CDU-Abgeordneten Sven Simon aus Buseck. Ob er aber selbst Politiker werden will, wisse er noch nicht. Kürzlich habe er erst seinen Masterabschluss in Oxford erfolgreich abgeschlossen - in "Temporary China-Studies, wie er erklärte.

In die Folge am Montag startete Volkmann zunächst wackelig. Bereits bei 8000 Euro waren alle Joker verbraucht - unter anderem zu Fragen um den erweiterten Infinitiv, der "Love lane" im Autokino und dem neuen Arbeitgeber von Sebastian Vettel. Doch danach lief es gut - unter anderem, weil er durch seine Corona-Erkrankung im März 2020 wusste, dass die sogenannte "Titerbestimmung" etwas mit Impfen zu tun hat, wie er Moderator Günther Jauch erzählte. Die Erkrankung sei bei ihm zudem mild verlaufen, wenn auch sein Geruchs- und Geschmackssinn immer noch verändert sind.

Anfang Februar wird es für den Lahnauer dann mit der 125 000-Euro-Frage weitergehen. In der Zwischenzeit zeigt RTL mehrere Spezialfolgen der Sendung, an denen Volkmann nicht teilnahm. Vom möglichen Gewinn wolle er sich ein neues Auto kaufen. Sein Altes habe nicht nur 200 000 Kilometer gefahren, sondern habe auch eine große Beule. Da der Sohn von Christine Volkmann und Walter Kohl die Risiko-Variante wählte, würde er dann im Falle einer falschen Antwort auf 500 Euro zurückfallen.