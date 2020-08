Kommunalaufsicht eingeschaltet

Der Maskeneklat in Laubach wird jetzt von der Kommunalaufsicht beleuchtet. Archivfoto: dpa

Laubach (ww). Laubachs Stadtverordnetenvorsteher Joachim Michael Kühn (FW) hat wegen des Maskeneklats in einer Ausschusssitzung von Dienstagabend (unsere Zeitung berichtete) die Kommunalaufsicht beim Landkreis in Kenntnis gesetzt. Weil der Stadtverordnete der Bürger für Laubach (BfL), Rechtsanwalt Hans-Georg Frank, beim Betreten des großen Sitzungssaals im Rathaus keinen Mund-Nasen-Schutz trug, verließen CDU, FW und Grüne protestierend das Rathaus. Der Ausschussvorsitzende Hartmut Roeschen (SPD) musste die Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit nach fünf Minuten abbrechen.

Schon einmal ein Vorfall

Hintergrund ist, dass Frank bereits in der Stadtverordnetenversammlung im Juni die Maske nicht aufgesetzt hatte, sondern in der Hand hielt, als er zu seinem Platz ging und sich setzte. Dafür war er vom Stadtverordnetenvorsteher allerdings nicht gerügt worden. Im Ältestenrat war danach beschlossen worden, dass beim Eintritt in einen Sitzungssaal der Schutz von jedermann anzulegen ist. Am Platz darf die Maske wie in Restaurants wieder abgesetzt werden. Frank entschied sich vor Sitzungsbeginn, nicht teilzunehmen. Der Ältestenrat ist ein Ordnungsgremium, das aus dem Stadtverordnetenvorsteher und den Fraktionsvorsitzenden besteht.

Dem BfL-Mann wurde danach eine Nachricht zugesandt, indem auf seine Verfehlung Bezug genommen und ihm bei Wiederholung Konsequenzen angekündigt wurden.

Am Dienstag kam Frank erneut zu der Sitzung mit der Maske in der Hand statt über Mund und Nase. Nach Hinweisen auf die Beschlusslage wollte er den Saal verlassen, kam aber wieder und setzte sich demonstrativ auf seinen Stammplatz, die Maske immer noch in der Hand. Daraufhin verließen andere Ausschussmitglieder den Saal.

Stadtverordnetenvorsteher Kühn erklärte am Mittwoch, dass er hoffe, dass Frank bis zur Wiederholung der Sitzung zur Einsicht gelangt. Wer gegen die Maskenpflicht beim Eintritt verstößt, werde der Sitzung verwiesen. Ordnungsmacht haben für die Stadtverordnetenversammlung Kühn und für die Ausschüsse die jeweiligen Vorsitzenden. Kühn wartet nunmehr die Empfehlung der Kommunalaufsicht ab. Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Hartmut Roeschen, erklärte, dass er das Gespräch mit Frank suchen werde.

Der BfL-Mann hatte im Gespräch mit dieser Zeitung am Dienstagabend erklärt, dass ihm noch nicht ein an Covid19-Erkrankter begegnet sei. Daraufhin merkte der Stadtverordnete Harald Mohr (SPD) an, der das Gespräch verfolgte, dass seine Cousine mit dem Virus infiziert gewesen sei.

Erschwernis

"Ich werde mir überlegen, eventuell gar nicht mehr zu kommen, wenn ehrenamtliches Tun so sichtlich erschwert wird. Dann werde ich wohl gar nicht mehr gebraucht. Das alles sind nur formale Regeln", erklärte Frank am Mittwoch auf Anfrage. Er sei Brillenträger und habe als Älterer arge Probleme beim Tragen der Maske. Im Übrigen sei ihm kein offizielles Schreiben des Stadtverordnetenvorstehers zur Kenntnis gelangt. E-Mails könnten im Spam-Filter seiner Kanzlei gelandet sein.

