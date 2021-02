"Kommunalpakt zahlt sich für Kommunen im Kreis Gießen aus"

Die Corona-Hilfen kommen an, Hessens Finanzminister machte jetzt den Aufwasch. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - "Der Kommunalpakt zahlt sich aus - auch für den Landkreis Gießen und seine Kommunen", betont Hessens Finanzminister Michael Boddenberg in einer Pressemitteilung. Fast 41 Millionen Euro Corona-Hilfe des Landes seien oder würden noch überwiesen. Weiteres Geld werde folgen. "Wir setzen den gemeinsam mit den Kommunen beschlossenen Pakt wie verabredet und zügig um." Mit dem über drei Milliarden Euro schweren Kommunalpakt hätten Land und Kommunen zusammen eine bundesweit beachtete Hilfe verabredet, die die Bewältigung der Corona-Krise auch im Kreis Gießen nach Kräften unterstütze. "Hessenweit sind bereits mehr als 1,1 Milliarden Euro aus dem Kommunalpakt bei den Kommunen angekommen oder auf dem Weg zu ihnen", so Boddenberg.

Boddenberg zog eine Zwischenbilanz zur konkreten Umsetzung des im November zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden verabredeten Kommunalpakts.

"Drei Milliarden Euro zusätzlich nimmt das Land in die Hand, um den Kommunen in Hessen durch die Corona-Krise zu helfen. Dieses Landesgeld ist wichtig für die Kommunen. Gleichermaßen bedeutend ist es, dass wir der kommunalen Familie diese Zusage bereits jetzt auf Jahre hinaus geben können. Die Kommunen bekommen Planungssicherheit inmitten der Krise. So geht Krisenbewältigung", sagte Boddenberg.

Die Stadt Gießen mit ihrem Sonderstatus erhält 8,5 Millionen Euro Ausgleich für die Verluste an Gewerbesteuern und darf auch beim kommunalen Finanzausgleich 2,1 Millionen Euro in Empfang nehmen. Zusätzlich werden für Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas, die Ganztagsberatung an Grundschule und Ergänzungen zum Digitalpakt an Schulen 1,83 Millionen Euro ausgezahlt. Der Landkreis Gießen erhält hier sogar 3,34 Millionen Euro. 9,4 Millionen Euro spült der verbesserte Finanzausgleich in die Kreiskassen.