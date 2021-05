Kommunen im Landkreis Gießen wollen gemeinsam Gewerbeflächen ausweisen

Um mit knappen Flächen verantwortungsvoll umzugehen, arbeiten die Kommunen im Landkreis Gießen an Plänen für weitere interkommunale Gewerbegebiete. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Wenn es in einer Kommune ein neues Gewerbegebiet geben soll, birgt das immer Konfliktpotenzial. Der Verlust von zum Beispiel landwirtschaftlichen Flächen, die Versiegelung, der befürchtete zusätzliche Verkehr, Lärm, Emissionen und so weiter. Aber die Städte und Gemeinden müssen Unternehmen die Möglichkeit geben, sich zu erweitern oder neu anzusiedeln. Es geht um Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Ist es in diesem Spannungsfeld einfacher und im Dialog mit den Bürgern erfolgversprechender, wenn die Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mehrerer Kommunen ausgewiesen werden? Und das unter dem Prinzip, die Grundstücke nicht so schnell wie möglich an den Erstbesten zu verkaufen, sondern sozial-ökologische Kriterien anzulegen. Das ist der Hintergrund eines Prozesses, den der Landkreis vor zwei Jahren angestoßen hat.

Beispiele für interkommunale Gewerbegebiete gibt es bereits. Für die Flächen am Autobahnschluss bei Lumda arbeitet Grünberg mit Allendorf/Lda. und Rabenau zusammen. Staufenberg geht über Kreisgrenzen hinaus und ist Partner eines Gewerbegebietes in Heskem zusammen mit Ebsdorfergrund und Marburg. Deshalb hatte Landrätin Anita Schneider (SPD) nicht nur den Leiter der Wirtschaftsförderung beim Kreis, Dr. Manfred Felske-Zech, und Josef Rother vom Fachbüro Gefak aus Marburg zu einem Pressetermin eingeladen, sondern auch Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller (SPD).

"Der eigene Kirchenturm ist hier und da immer noch sehr hoch, wird aber immer mehr abgetragen", verwies Gefeller auf das Problem, dass sich bei dem Thema früher jeder der Nächste war. Deshalb sei ein Verhandeln auf Augenhöhe ganz wichtig. Staufenberg hatte schon Erfahrungen mit großen interkommunalen Projekten wie dem Solarpark Buchenberg oder dem gemeinsamen Flächennutzungsplan zu Windkraftstandorten. Bei den Gewerbegebieten "zwingt der Regionalplan die Kommunen ein bisschen", zusammenzuarbeiten. Das Dreier-Projekt in Heskem ging nur gemeinsam.

Gefeller war erst Moderator in den Verhandlungen zwischen seinen Kollegen Spies (Marburg) und Schulz (Ebsdorfergrund), dann wurde er zum Beteiligten. "Das war für uns ein großer Gewinn, denn wir haben keinen Qua-dratmeter Gewerbefläche mehr." Dass sich das nach dem baldigen Aus des Traditionsunternehmens RHI Magnesita ändert, gefällt Gefeller nicht. Dort wird mutmaßlich ein privater Investor das Gelände neu beplanen. Doch die Stadt hat per Bebauungsplan und Veränderungssperre dafür gesorgt, dass sie angehört und beteiligt werden muss.

Aber zurück zum Gewerbegebiet in Heskem. Auf Hinweis von Felske-Zech gab es dafür eine Landesförderung von 1,5 Millionen Euro zusätzlich zu dem Zuschuss für die interkommunale Zusammenarbeit. Aktuell werden acht der 16 Hektar erschlossen, 80 Prozent der Grundstücke seien verkauft, berichtete der Bürgermeister.

Landrätin Schneider erläuterte das Verfahren mit mehreren Workshops der Kommunen. Das Büro Gefak war nach einer Ausschreibung ausgewählt worden, den Prozess zu begleiten. Entstanden sind bislang drei Handbücher für die Kommunen, in denen unter anderem beschrieben wird, wie Gewerbeentwicklung interkommunal und nachhaltig laufen könnte und dass dies auch gehe, ohne eigene Flächen einzubringen. Außerdem gibt es in den Handbüchern Hinweise zur nachhaltigen Vergabe der Flächen an Firmen.

Rother berichtete, dass zu dieser Form der interkommunalen Zusammenarbeit vier Teilregionen gebildet wurden. Biebertal, Wettenberg, Heuchelheim, Lollar und Staufenberg verbindet die Nähe zur A 480. Die A 5 ist die gemeinsame Verkehrsachse für Grünberg, Reiskirchen, Allendorf und Rabenau. Linden, Fernwald, Pohlheim, Buseck und Gießen sind eine große Teilregion. Und im Osten suchen Laubach, Lich und Hungen nach den bestmöglichen Flächen, bei denen die Frage der Verkehrsanbindung auch eine Rolle spielt. Als weitere Aspekte einer sozial-ökologischen Ausrichtung nannte Rother neben Energie- und Wasserverbrauch auch Fragen der E-Mobilität oder die Möglichkeit von Betriebskindergärten.

Zur Frage der Nachhaltigkeit des Gebiets in Heskem verwies Gefeller darauf, dass Staufenberg für den Ausgleich Ökopunkte eingebracht habe, die aus Biotopen entlang der B 3 stammen. Man habe Flächen unter anderem an Start-up-Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien vergeben und es sei geplant, vor Ort Wasserstoff zu produzieren und an einer Tankstelle zu verkaufen.

Gewerbeflächen bereitzustellen, kostet viel Geld. Damit nicht der Druck entsteht, die Grundstücke so schnell wie möglich zu vermarkten, sondern an nachhaltig arbeitende Firmen zu verkaufen, wird aktuell mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, der Förderbank des Landes, und der Hessischen Landgesellschaft über einen sozial-ökologischen Ansiedlungsfonds verhandelt. "Es braucht finanzielle Anreize, den Weg der Nachhaltigkeit zu gehen", betonte Schneider. Eine Kommune bekäme quasi zur Überbrückung Geld aus dem Fonds und zahlt dieses zurück, sobald die Gewerbegrundstücke verkauft sind. Noch sei nichts entschieden, doch die Landrätin hofft, dass es den Fonds für den Landkreis als Modellregion geben wird.