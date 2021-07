Kommunen suchen junge Wahlhelfer für Bundestagswahl

Eine klare Aufforderung von Ingrid Macht (Teamleiterin Jugendförderung Landkreis), Christoph Nachtigall (Gemeindevertreter Rabenau), Sebastian Sonneborn (Gemeindevertreter und Jugendbeauftragter Allendorf), Pamela Becker (Gemeindevertreterin und Jugendbeauftragte Rabenau), Alisa Dietz (Gemeindevertreterin und Jugendbeauftragte Allendorf), Ilona Schindler (Hauptamtsleitung und Wahlleiterin Buseck), Marian Moldenhauer (Stadtverordneter und Jugendbeauftragter Staufenberg), Silke Roeske (Stadtverordnete und Jugendbeauftragte Lollar), Norbert Weigelt (Gemeindevertreter und Jugendbeauftragter Buseck), Karl Reder (Haupt- und Personalamtsleiter und Wahlleiter Rabenau), Hans-Peter Stock (Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und Jugenddezernent), Lukas Budak (Stadtverordneter Pohlheim) und Uwe Happel (Stadtverordneter Pohlheim). Foto: Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (ww). "Die Anzahl der Demokraten muss steigen, nicht abnehmen." Das hat sich nicht nur Hans-Peter Stock (Freie Wähler) auf die Fahnen geschrieben. Der hauptamtliche Kreisbeigeordnete und Sozialdezernent möchte gerade bei jungen Leuten das Bewusstsein dafür schaffen, was eine Wahl bedeutet. Er stellte daher zusammen mit Ingrid Macht, Teamleiterin Jugendförderung im Landkreis, ein Projekt vor, das in Buseck bereits zur Kommunalwahl erfolgreich umgesetzt wurde. "Jugend in die Wahllokale" lautete das Motto, unter dem jetzt in fünf weiteren Kreiskommunen junge Menschen ab 18 Jahren angesprochen werden sollen. Teilnehmer neben Buseck sind Allendorf/Lda., Lollar, Pohlheim, Rabenau und Staufenberg.

Es geht um Wahlhelfer, die allerorten immer älter werden und sich oft aus den Reihen der Kommunalpolitiker speisen. Erster Einsatz soll zur Bundestagswahl am 26. September sein. Daher wird ab jetzt per Mund-zu-Mund-Propaganda, Video, Ständen und direkter Ansprache vor Ort dafür geworben, dass sich jüngere Menschen als Wahlhelfer zur Verfügung stellen.

In Pohlheim wird es, wie sich der SPD-Stadtverordnete und kommissarische Jugendbeauftragte der Stadt, Uwe Happel, ausdrückte, einen "Fuffi" dafür geben. Grundsätzlich legen in den Kommunen die obersten Verwaltungsgremien die Höhe der Aufwandsentschädigungen selbst fest. Auch dieses Taschengeld könnte ein Anreiz sein. Natürlich ist es den Akteuren lieber, wenn die jungen Menschen aus eigenem Antrieb für die Demokratie arbeiten wollen.

Bei einem Pressetermin in der Kreisverwaltung informierten Jugendbeauftragte, Kommunalpolitiker und Wahlleiter über ihre Anstrengungen. Zunächst gab es eher traurig stimmende Zahlen, denn nur 15 Prozent der Wähler in Deutschland sind jünger als 30 Jahre. "Der Nachwuchs muss heute generiert werden, um unser System zu erhalten", betonte Stock und unterstrich, dass der Kreis Gießen im Hinblick auf die Jugendförderung an dieser Stelle einzigartig in Hessen sei.

Blättchen ausgetragen

Doch wie kommt man als junger Mensch mit Wahlen oder Politik in Berührung? Der FW-Mann erinnerte sich an seine Biografie: "Vor über 50 Jahren habe ich noch mit meinen Eltern Blättchen für den damaligen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt ausgetragen. Das ist heute natürlich anders."

Zu den Akteuren gehört auch der 21-jährige Marian Moldenhauer, der Jugendbeauftragte aus Staufenberg. Er ist Stadtverordneter der GAL, so wie es bereits seine Eltern waren. Moldenhauer hat die Idee, mit anderen zusammen ein Werbevideo für potenzielle Wahlhelfer zu drehen. Wer die Position am Wahltag bekleiden möchte, kann sich in den Rathäusern melden. Einzige Voraussetzung ist, dass er mindestens 18 Jahre ist, berichtete die Busecker Wahlleiterin Ilona Schindler.

Die jetzt gestartete landkreisweite Kampagne basiert auf der Initiative "Jugendgerechte Städte und Gemeinden - jugendgerechter Landkreis Gießen". Hierfür hatten die Kreistagspolitiker 2018 einstimmig die Hand gehoben. Wer in diesem Sinne Aktionen in den Landkreiskommunen initiiert, kann 2500 Euro Zuschuss erhalten, erläuterte Ingrid Macht. "Die 20- bis 25-Jährigen rücken immer mehr in den Hintergrund. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Zielgruppe mehr und mehr in den Vordergrund zu rücken."

Über 80 Mandatsträger aus den Kommunen hatten im ersten Halbjahr die Versammlungsreihe "Jugendpolitik in der Praxis" besucht. Hier stellte der SPD-Gemeindevertreter Norbert Weigelt, der auch Jugendbeauftragter ist, die Aktion aus Buseck vor. Diese Idee sei so gut gelaufen, dass es sich lohne, es weiterzutragen, betonte Macht und zitierte Weigelt: "Es geht darum, dass die Jugendlichen die Geburtsstunde eines Kommunalparlaments erleben sollen." Der Landkreis wolle nach dem Einsatz Zertifikate an die jugendlichen Wahlhelfer ausgeben. Das mache sich gut im späteren Lebenslauf, meinte Macht.

Weigelt gab einen Einblick in die Busecker Aktion: "Wir haben das Ganze mit heißer Nadel gestrickt. Die Frage war: Wie füllst du das mit Leben? Die Parlamente sind überaltert, in fünf Jahren werden viele aufhören, dann können wir die Plätze nicht mehr besetzen. Wie motivieren wir die Jugendlichen?" Zusammen mit Wahlleiterin Schindler wurden Details beraten. "20 jugendliche Wahlhelfer wären prima gewesen. Es wurden mehr." Das habe aber auch eindeutig am Kinder- und Jugendbeirat der Kommune gelegen, dem bereits 16 Jugendliche angehört hätten. Zehn davon seien gleich Feuer und Flamme gewesen.

Natürlich sei es zu Pandemiezeiten auch darum gegangen, die Risikojahrgänge aus den Wahllokalen herauszuhalten. Derzeit sei die Aktion wieder am Anlaufen. Bisher hätten sich fünf oder sechs Wahlhelfer gemeldet. Er und Luana Sommer (FW), einstige Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirats und heutige Gemeindevertreterin, möchten auf lange Sicht ein Jugendparlament als "Schattenkabinett" in Buseck umsetzen. Über ein derartiges Gremium wird auch in Pohlheim nachgedacht.

Werbung allerorten

In Lollar will die Jugendbeauftragte Silke Roeske (Grüne) auch Migranten ansprechen. Ihr Kollege aus der Rabenau, Sebastian Sonneborn (CDU), will an den Schulen werben, natürlich im Speziellen an den weiterführenden Schulen in Gießen. Der Pohlheimer Mitstreiter Lukas Budak (SPD) ergänzte, dass auch Kirchen und Vereine Ansprechpartner seien. "Jeder Stadtverordnete sollte einen jungen Wahlhelfer werben. Wir sind in Pohlheim 37. Dann haben wir schon gewonnen." In der Limesstadt gibt es auch schon eine E-Mail-Adresse für Bewerber oder Interessierte: wahlen@pohlheim.de

Um jugendgerechte Städte und Gemeinden zu schaffen, seien nicht nur "dicke Bretter zu bohren, sondern ganze Sägewerke aufzustellen", stellte Ingrid Macht fest. Der Kreis verstehe sich hier als Moderator und Impulsgeber für die Kommunen. Eine solche Initiative gebe es so nur flächendeckend in Bayern. "Es geht um ein Strukturprojekt. Wer das verschläft, muss sich in zehn Jahren etwas überlegen. Die Jugend ist kein Randthema."