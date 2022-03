Königsberger Strohbär kommt ins Schwitzen

Die Mitglieder des Traditionsvereins Königsberg sind mit der alten "Kinnsburger" (Königsberger) Traditionsfigur, dem Strohbären, in den Straßen des Ortes unterwegs. Foto: Klaus Waldschmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEBERTAL-KÖNIGSBERG - Der Traditionsverein Königsberg (TVK) hatte wieder den Umzug des Strohbären durch Biebertals höchst gelegenen Ortsteil organisiert. Er setzt damit eine alte Tradition fort.

Diesmal wurden unterwegs allerdings keine Eier für den traditionellen Eierpfannkuchen gesammelt. Stattdessen sammelten die Damen des Vereins während des Umzuges Spenden für die Königsberger Kindertagesstätte. Wegen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine war es ein verhaltener Event.

Jung und Alt nahmen die Königsberger Traditionsfigur im alten Ortskern in Augenschein. Traditionell hatten die Königsberger Frauen und Männer den Strohbär wieder in der Straße "Am Nussbaum" in der Scheune bei Werner Krauskopf ausstaffiert. Diesmal hatte sich Ulrich Kegel für diese nicht ganz einfache Aufgabe zur Verfügung gestellt. Denn es dauert schon einige Zeit, bis ein Strohbär kunstvoll und sorgfältig mit Stroh umwickelt und mit Kordel gebunden ist. Behutsam gingen die Mannen des Traditionsvereins Königsberg vor. Als Binder fungierten Maik Geller, Thorsten Scherer, Björn Schepp und Sascha Lepper. Sie achteten darauf, das Stroh nicht zu fest zu wickeln, damit der Strohbär anschießend gut laufen kann. Zum Schluss wurde noch der "Strohschwanz" kunstvoll angebracht.

Gegen 15.45 Uhr war es so weit: Der Strohbär bewegte sich durch das große Scheunentor hinaus auf den Hof, dann auf die Straße und zeigte sich in seiner vollen Pracht dem Publikum.

Beim Umzug durch die Straßen und den Königsberger Ortskern kam der Strohbär ganz schön ins Schwitzen. Denn der Mantel aus dem Naturmaterial hält warm. Deshalb musste der Strohbär unterwegs auch mit genügend Flüssigkeit versorgt werden.

Wegen seiner "Gefährlichkeit" wird der Strohbär an einer Kette durch den Ort geführt.

"Der Strohbär-Brauch ist heidnischen Ursprungs. Mit der Verbrennung der Strohbär-Hülle soll der Winter ausgetrieben werden", erläuterte Sascha Lepper vom TVK.