Konzerte im Licher Waldschwimmbad begeisterten trotz Regens

Dank Überdachung standen die Zuschauer im Trockenen und konnten so auch das silberne Bühnenjubiläum von "Peep Durple" mit Andreas Kühn an den Drums genießen.

LICH - Toll und schade zugleich - das zweite Kultur-Oasen-Wochenende war ein erstes "goldenes Herbstwochenende" mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad, bedecktem und regnerischem Himmel. Und so etwas ist keinesfalls nach dem Geschmack von Veranstaltungsbesuchern, da kann das Programm noch so gut sein. Für die Veranstalter von Stadt und Kulturwerkstatt Lich nach dem tollen ersten Kulturoasenwochenende Anfang des Monats waren im Waldschwimmbad alle Mühen ohne Lohn geblieben. Da wurden Bühne und Überdachung aufgebaut, doch gegen das Miesepeterwetter war einfach nichts zu machen. Doch so trommelte die Gießener Trommelformation "Bloco Baiano" um Herbert Elischer quasi vor leeren Stühlen. Am Abend zuvor waren bei kühlen Temperaturen gerade mal 50 Besucher zu Tess Wiley samt Band und ihrem mit melancholischen und eindringlichen Songs garnierten Programm "Femme Sole" gekommen. Nach "Bloco Baiano" war es der in Muschenheim lebende Saxofonist Stephan Geiger, der mit den Popmusikern von "Mille an More" mit Frontfrau Milena "Mille" Lenz aufspielte. Zum silbernen Bühnenjubiläum von "Peep Durple" waren es dann immerhin 250 Besucher, die sich unter dem Zeltdach versammelten. "Regnets schon?", fragte Michel Schmied, um sofort die Antwort nachzuliefern: "Dann bleibt ihr auch länger". Geblieben wären die Zuhörer auch so, denn Danny Wächter (Bass), Andreas Kühr (Schlagzeug), Ralf Gräbe (Gitarre), Thilo Eiff (Keyboards) sorgten mit der "Schmiedo"-Frontstimme von Urgestein Gerhard Schmied und Sohn Michel Schmied für Begeisterung. Da wurde dann auch noch etwas Corona-zögerlich vor der Bühne getanzt. Am Nachmittag war auf dem Rasen noch ein Gummistiefeltanz zu sehen, während am Abend dann die Musik genossen und dazu getanzt und viel geklatscht wurde. Am Sonntag war es dann am Nachmittag Kinderliedermacher Martin Pfeiffer, der für gute Stimmung sorgte. Weiterhin gab es am Spätnachmittag Musikgeschichten von "Die netten Nachbarn" um Anita Vidovioc, Frank Mignon und Christian Kämpfert sowie am Abend das abschließende Gastspiel der "E3 Acoustic Band"