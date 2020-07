Konzertreihe in Laubacher Straußwirtschaft

Jochen Rudolph, ein Garant für gute Musik und gute Laune. Archivfoto: Schwarz

LAUBACH (hgs). In der ehemaligen Straußwirtschaft "Zum Apfelbaum am Hellenberg" im Schmelzweg 14 in Laubach finden im August einige abwechslungsreiche und hochkarätige Konzerte statt. Veranstalter der Konzerte sind das Kunstforum Laubach sowie das Kunst- und Kulturforum Kloster Arnsburg mit Unterstützung der Solmser Pfadfinderschaft.

Am Samstag, 1. August, werden ab 18 Uhr Songs der 60er und 70er Jahre vom Gießener Musiker Jochen Rudolph zu hören sein, der mit dieser Musik aufgewachsen ist. Die einstigen Hitparadenstürmer, egal ob aus Deutschland, Europa oder Übersee, sind im heutigen Repertoire von Jochen Rudolph wieder zu hören. Am Sonntag, 2. August, tritt ab 15 Uhr "Der fidele Owwerhess", ein weiteres Heimspiel von Jochen Rudolph, auf. In dieser Rolle präsentiert er die Mundartgedichte von Karl Brodhäcker und anderen und bringt sie mit seinen dafür selbst komponierten Melodien zum Klingen.

Eine Jazz-Session steht im Eventgarten am Samstag, 8. August, ab 18 Uhr auf dem Programm. Dabei steht das CB-Jazz-Trio (Lollar/Marburg) für soliden Jazz, Swing und lateinamerikanische Rhythmen. Seit mehr als zehn Jahren swingt und jazzt das Trio erfolgreich die mittelhessische Region. Alles, was guten Jazz ausmacht, zählt zum Repertoire. "Sag beim Abschied leise Servus", heißt es am Samstag, 15. August, ab 18 Uhr, denn da tritt der Wiener Volksopernsänger Christian Müller erneut im Eventgarten Laubach auf. Auch dieses Mal wieder mit bekannten und unbekannten Wiener Liedern zum Mitsingen und Mitklatschen.

Mit "Blues-Rock and More" geht der Konzertreigen am Samstag, 22. August, ab 18 Uhr weiter. Die Diego`s Blues- und Rockband hat sich in den vergangenen zwölf Jahren zu einer erfahrenen Coverband mit feinem Repertoire aus Blues-Rock-Klassikern entwickelt und sich dabei den Ruf eines Garanten für einen vollen gepflegten Sound zugelegt. Auch das Spielen als Vorgruppe internationaler Größen wie Tommy Castro oder Vargas Bluesband hat der Band einen guten Ruf eingebracht.

"The Worried Skiffle Gamblers" mit Skiffle Musik mit Banjo, Waschbrett, Gitarre und Tesbass sorgen am Samstag, 29. August, ab 18 Uhr für den Abschluss des Konzertreigens. Kurt Reichmann, heute der renommierteste Instrumentenbauer von Drehleiern in Deutschland, organisierte auf der Minneburg, einem längst abgerissenen Kleinod in Wetzlar, am 27. Juni 1964 die "1. Skiffle and Folk Party". Mit dabei die "Worried Skiffle Gamblers". Noch im gleichen Monat trat sie in der Gallushalle Grünberg bei einem Bandwettbewerb auf Landesebene auf. Am 31. März 1967 wurden sie in Hamburg zum "Deutschen Skiffle Meister" nominiert. Dieser Sieg hatte einen besonderen Stellenwert in der Jazz- und Skiffle- Hochburg Hamburg. Nach langer Zeit haben sich die Musiker wieder zusammengefunden und klar ist, dass sie es immer noch draufhaben.

Bei allen Veranstaltungen ist eine Sitzgelegenheit unbedingt mitzubringen. Getränke und Imbiss werden vor Ort verkauft. Bei Dauerregen muss die jeweilige Veranstaltung leider ausfallen. Die Teilnahme an jedem Konzert ist ausschließlich mit Voranmeldung möglich, da die Teilnehmerdaten erfasst werden müssen. Abstands- und Hygiene-Regeln sind zu beachten. Tickets zum Preis von zehn Euro für alle Konzerte erhält man per E-Mail an strausswirtschaft-laubach@web.de oder unter 0176/42904411