Kooperationsprojekt zwischen drei Kliniken in Lich

Lich (paz). Eine hoch qualifizierte kardiologische Behandlung ist künftig auch in der Licher Asklepios Klinik möglich. Nach knapp zwei Jahren Vorbereitungszeit wurde gestern das neu gebaute Herzkatheterlabor in der ehemaligen Radiologieabteilung der Klinik eröffnet. Die eigenständige Abteilung gehört zum Bereich Innere Medizin und wird von Prof. Dr. Holger Nef und seinem Vertreter Dr. Matthias Bayer geleitet.

"Das bedeutet einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Versorgung der Bevölkerung in Lich, dem östlichen Landkreis und dem Vogelsberg", betonte Geschäftsführer Fabian Mäser.

Bei der neuen kardiologischen Abteilung, die neben dem Herzkatheterlabor auch zwölf Betten und acht Monitorplätze umfasst, handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Asklepios Klinik, dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg sowie der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim. Alle Ärzte, die in Lich arbeiten, sind auch an einem der beiden anderen hoch spezialisierten Herzzentren tätig. Darüber hinaus setzt man auf eine verstärkte Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinaus.

Prof. Dr. Holger Nef und Dr. Matthias Bayer arbeiten bereits seit zehn Jahren in Gießen zusammen. Komplizierte Operationen würden in Lich nicht stattfinden, betonen sie. Stattdessen erfolge hier eine Basisversorgung. "Durch diese horizontale Kooperation können gemeinsame Therapiekonzepte entwickelt werden, Doppeluntersuchungen entfallen und die Versorgungsqualität verbessert sich durch ein hohes Maß an Interdisziplinarität", erklärte Nef, der am Uniklinikum stellvertretender Klinikdirektor ist. Das Team sei geformt aus Mitarbeitern aller Bereiche.

"Eingebettet in die Kooperation mit kardiologischen Maximalversorgern wollen wir hier eine lokale Versorgung der Patienten ermöglichen", unterstrich sein Vertreter Bayer, Leiter der Intensivstation am Uniklinikum. Für die Patienten lägen die Vorteile auf der Hand: Sie könnten dank kürzerer Transportwege im Notfall schneller versorgt werden, was gerade bei einem Herzinfarkt von entscheidender Bedeutung sei. Sollte eine weitere Behandlung in Gießen oder Bad Nauheim nötig werden, würden sie die Ärzte bereits kennen und die Ärzte sie. Nef und Bayer freuen sich auf "die Arbeit in Lich mit einem so professionellen Team". Mit dem Herzkatheterlabor sei nicht nur eine umfassende kardiologische Behandlung mit lokaler und unkomplizierter Erreichbarkeit, sondern auch die Notfallversorgung auf höchstem Niveau für Lich möglich.

Der Ärztliche Direktor der Klinik, Privatdozent Dr. Thilo Schwandner, akzentuierte, dass in der Kardiologie künftig nicht nur Notfälle, sondern auch Patienten anderer Stationen behandelt werden könnten. "Die kardiologische Abteilung schließt eine Lücke in unserer Notfallversorgung", erklärte auch Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger. Es sei gut, dass Lich Vorreiter auf dem Gebiet "kollektiver Kompetenz" sei. "Man kann nicht alles alleine machen", erklärte er. Die Kardiologie sei so komplex, dass ein hohes Maß an Interdisziplinarität gefordert sei.

Anfang 2019 wurde mit dem Bau des 1, 8 Millioenen Euro teuren 110 Quadratmeter umfassenden Herzkatheterlabors begonnen. Aufgrund von Corona war es zwischenzeitlich nicht nur zu einem Baustopp, sondern auch zu Lieferschwierigkeiten, beispielsweise von Geräten aus Norditalien, gekommen. Am 1. Januar nahmen die beiden Leiter ihre Tätigkeit auf, die erste kardiologische Untersuchung erfolgte am vergangenen Montag.

"Der Aufbau einer kardiologischen Abteilung ist eine gute Entscheidung für die Asklepios Klinik und ihr Versorgungsgebiet", lobte Landrätin Anita Schneider. Gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankung zähle jede Minute. Die Landrätin zeigte sich angetan von der engen Zusammenarbeit der Klinik mit dem Rettungsdienst. "Was sie hier leisten ist unvorstellbar gut", unterstrich sie. "Die Asklepios Klinik ist ein wichtiger Faktor für den Standort Lich, der zu den Wachstumspolen im Landkreis Gießen zählt", hob Bürgermeister Dr. Julien Neubert hervor. Als bisher einziger Licher Bürgermeister sei er hier geboren worden. Bisher habe man immer sehr gut mit der Klinik zusammengearbeitet.

In dem Herzkatheterlabor sollen künftig minimal-invasive Untersuchungen des Herzens durchgeführt werden, um eine Vielzahl von Erkrankungen diagnostizieren und möglicherweise auch behandeln zu können. Dabei wird ein biegsamer Kunststoffschlauch über ein Gefäß bis zum Herz vorgeschoben. Über den Schlauch kann man ein Kontrastmittel einspritzen, um die Herzstrukturen und Gefäße auf dem Röntgenbild besser sichtbar zu machen.

Eine Herzkatheteruntersuchung ergibt sich aus den Symptomen und den Ergebnissen der Voruntersuchungen bei Brustschmerzen oder Luftnot. Dies kann durch die Verengung eines Herzkranzgefäßes verursacht sein, aus der ein Herzinfarkt entstehen kann. Bei einem akuten Herzinfarkt ist schnelles Handeln entscheidend.