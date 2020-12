Kosten für Willy-Brandt-Schule steigen und steigen

Die Sanierung der Willy-Brandt-Schule soll in mehreren Abschnitten bis 2023 abgeschlossen werden. Archivfoto: Böhm

KREIS GIESSEN - Die Kosten für die Sanierung der Kreisberufsschule - der Willy-Brandt-Schule - steigen weiter. Im Mai 2019 hatte der Kreistag beschlossen, sie für 17,62 Millionen Euro sanieren zu lassen - und das nach einer jahrelangen Diskussion, die zwischen Komplettsanierung, abgespeckter Sanierung und Neubau im US-Depot mehrere Varianten mit unterschiedlichen Preisschildern zu bieten hatte. Aktueller Stand: 20,4 Millionen Euro werden benötigt. Auf der einen Seite gab es jüngst Preissteigerungen, auf der anderen Seite aber auch Einsparungen durch positive Ergebnisse von Ausschreibungen. Das Thema wurde am Dienstag in der Sitzung des Kreistagsausschusses für Schule, Bauen und Sport behandelt. Vertreter von CDU und FDP nutzten die Willy-Brandt-Schule und den Haushalt 2021 zur "Abrechnung" mit der Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Christiane Schmahl (Grüne), die bekanntlich nach der Kommunalwahl für dieses Amt nicht wieder zur Verfügung stehen wird. Es war folglich ihre letzte Schulausschusssitzung als Dezernentin für Schule und Bauen.

Schmahl hatte dem Ausschuss einen aktuellen Bericht vorgelegt. Für die Innensanierung wurde der Bauantrag bei der Stadt Gießen eingereicht. Nachdem das erste Drittel der Schule ausgelagert wurde - unter anderem an die Georg-Kerschensteiner-Schule in Biebertal -, laufen aktuell Abbrucharbeiten sowie die Schadstoffsanierung im ersten Bauabschnitt. In den beiden anderen Abschnitten gehe der Schulbetrieb normal weiter. Aufträge für Rohbau-, Trockenbau- und Malerarbeiten wurden vergeben, für andere Gewerke wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro liefen die Ausschreibungen.

Falsche Berechnungen

Bereits im Juli hatte Schmahl im Ausschuss von höheren Kosten berichtet, die mit falschen Berechnungen des bisherigen Planers zusammenhingen. Nach einer Neuberechnung und der Berücksichtigung verschiedener Einsparmöglichkeiten sei von einer Kostenerhöhung um rund 900 000 Euro auszugehen, heißt es in dem aktuellen Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um "Schätzkosten" auf Grundlage der aktuellen Preise und unter Berücksichtigung der Steigerungen der vergangenen Jahre handele. Eine Preisentwicklung sei nicht abzusehen. Immerhin: Das erste Ausschreibungsergebnis habe "deutlich" unter den erwarteten Kosten gelegen. Bei verschiedenen Gewerken würden zusammen knapp 360 000 Euro nicht benötigt. Ob sich dieser Trend fortsetzt, werden die weiteren Ausschreibungen zeigen.

Auch für die Außensanierung ist der Bauantrag eingereicht. Fenster, Dächer und Fassaden sollen saniert, zusätzliche Außentreppen gebaut und verschiedene Elektromaßnahmen im Außenbereich erledigt werden. Dafür gibt es Fördergelder von 6,4 Millionen Euro. Nachdem die Schadstoffsanierung im Innenbereich erledigt ist, soll noch in diesem Jahr mit dem Abbruch der Fassade begonnen werden. Im Frühjahr 2021 folgt die Sanierung der Dächer, die aktuell europaweit ausgeschrieben wird.

Ausschreibungen für die Außensanierung, die Dachsanierung des zweiten und dritten Obergeschosses und den Abbruch der Fluchttreppen haben Einsparungen von rund 257 000 Euro ergeben, die mit Kostensteigerungen von rund 950 000 Euro verrechnet werden können. Die Dachsanierung über dem Erdgeschoss wird um rund 400 000 Euro günstiger (jetzt rund 1,2 Millionen Euro). Dafür sollen Arbeiten am Dach über dem zweiten Obergeschoss nun knapp 1,1 Millionen Euro kosten (ein Plus von 572 000 Euro), da dieses wegen der Schadstoffbelastung nicht saniert, sondern komplett erneuert werden muss. Ein weiterer Grund sind hohe Anforderungen des Förderprogramms an den Wärmeschutz.

Außenelektroarbeiten wie Blitzschutz, Außenbeleuchtung, Beleuchtung der Fluchtwege und Sonnenschutz waren in der ursprünglichen Planung nicht enthalten. Das bedeutet Mehrkosten von 84 000 Euro.

Schadstoffe und die Anforderungen an den Wärmeschutz werden auch als Gründe dafür genannt, warum die Sanierung der Fassaden nun knapp 3,8 Millionen Euro kosten soll (ein Plus von rund 470 000 Euro).

Mehrkosten von rund 200 000 Euro ergeben sich wegen der schlechten Statik der Dächer. Um dort Gerüste aufstellen zu können, sind aufwendige Unterkonstruktionen erforderlich, da die Dächer die Last sonst nicht tragen könnten. Verrechnet man Mehrkosten und Einsparungen, so steigen die Gesamtkosten von rund 19,2 auf rund 20,4 Millionen Euro.

Wolfgang Greilich (FDP) ging auf die Kosten des geplanten Neubaus im ehemaligen US-Depot ein, die auf 27 Miillionen Euro geschätzt worden waren. "Da werden wir auch bald landen", meinte er. 2016 seien vom Kreistag 8,4 Millionen Euro für die Sanierung zur Verfügung gestellt worden, seitdem seien die Kosten um 150 Prozent gestiegen, der Baukostenindex aber nur um 12,5 Prozent. Deshalb geht Greilich inzwischen davon aus, dass die Sanierung das Dreifache der ursprünglichen Summe kosten wird. "Mit dieser Erfolgsgeschichte gehen Sie in die Geschichte des Landkreises ein", meinte er zu Christiane Schmahl.

Die Erste Kreisbeigeordnete wählte deutliche Worte: "Wir hatten ein beschissenes Architekturbüro und jetzt haben wir ein gutes." Bisher seien alle Ausschreibungen mit einer Ausnahme günstiger als berechnet gewesen. "Das sagen Sie aber nicht, denn das passt nicht ins Bild." Der damalige Regierungspräsident Dr. Lars Witteck (CDU) habe dem Landkreis, der im Schutzschirm-Programm war, die Kredite für den Neubau verweigert. "Ich wäre froh gewesen, wenn ein Investor im Depot neu gebaut hätte, aber das ging nicht, und dann mussten wir wieder von vorne anfangen."

Mit Bezug auf ihre letzte Schulausschusssitzung als zuständige Dezernentin meinte sie: "Sicher bin ich froh, mir bestimmte Dinge nicht mehr anhören zu müssen." Schmahl verwahrte sich gegen die zum Haushalt geäußerte Kritik der CDU, dass es bei denen von ihr verantworteten Projekten an Transparenz fehle. Projektgenehmigungen, Berichte über Bauprozesse oder den Fortgang von Straßen- und Schulsanierungen habe es vor ihrer Amtszeit nicht gegeben. "Ich will nicht erzählen, wie toll ich bin. Wenn es nur die Willy-Brandt-Schule ist, habe ich eine ganz gute Arbeit geleistet."

Greilich wünschte einen "verdienten und angenehmen Ruhestand". Schmahl sei aber in der Verantwortung gewesen, als der Neubau nicht verwirklicht werden konnte. "Die Sanierung wird den Kosten eines Neubaus entsprechen, aber was wir bekommen, entspricht nicht einem Neubau."

"Neubau verhindert"

Günther Semmler, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sah die Verantwortung woanders. Im Kreistag habe es zurzeit der Neubau-Debatte eine andere Mehrheit gegeben, "mit Kontakten zum Regierungspräsidenten, und die wurden genutzt, um den Neubau zu verhindern", kritisierte er die CDU, ohne sie zu nennen. "Das jetzt der Dezernentin anzulasten, finde ich nicht fair. Sie ist die letzte, die daran schuld ist."

Bereits zuvor in der Haushaltsdebatte hatten Greilich sowie Florian Vornlocher und Lucas Schmitz (bedie CDU) die Arbeit von Christiane Schmahl heftig kritisiert. Für den Etat gab es schließlich acht Ja-Stimmen von SPD, Grünen und Freien Wählern bei vier Nein-Stimmen der CDU und vier Enthaltungen von AfD, FDP und "Gießener Linken" (Bericht folgt).