Kradfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Nach wochenlangem Kampf um sein Leben erlag ein 17-Jähriger nun seinen schweren Verletzungen. Symbolbild: Gerhard Seybert/Fotolia

LAUBACH - Am frühen Morgen des 29. Juli ereignete sich ein schwerer Unfall am Münsterer Kreuz. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist am Sonntag ein 17-jähriger Kradfahrer gestorben, der schwere Verletzungen erlitten hatte.

Weitere Unfallbeteiligte war eine 27-jährige Autofahrerin. Sie war auf der Landstraße 3481 von Laubach in Richtung Lich unterwegs gewesen, der Biker auf der Landstraße 3007 von Grünberg in Richtung Hungen, als es gegen 5.25 Uhr im Kreuzungsbereich krachte.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte die Hinzuziehung eines Unfallgutachters angeordnet; die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

Der 17-jährige Kradfahrer, der aus dem Kreis Gießen stammte, wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Dort kämpfte er fast drei Wochen um sein Leben. Die ebenfalls aus dem Kreis Gießen stammende 27-jährige Fahrerin des weißen Skoda erlitt leichte Verletzungen.