Krämermarkt und Märchentag in Wißmar abgesagt

Wissmar (red). Der 30. Wißmarer Krämermarkt und der 23. Hessische Märchentag am 21. Mai (Christi Himmelfahrt) in Wißmar müssen ausfallen. Da auch die notwendigen Vorbereitungen in der aktuellen Situation nur sehr eingeschränkt möglich seien, hat sich der Gemeindevorstand schweren Herzens dazu entschlossen, den Krämermarkt und den Märchentag auch im Sinne der Gesundheitsvorsorge abzusagen.

Das Treffen mit den Freunden aus Ungarn (Zsámbék und Tök) sowie Frankreich (Sorgues und Grigny) am Europaplatz zu landestypischen Spezialitäten ist ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung. Allerdings hätten die Freunde aus Ungarn ihre Teilnahme aufgrund der dortigen Reisebeschränkungen ohnehin bereits abgesagt.

Nach der aktuellen Beschlusslage auf Bundes- und Länderebene wird es in keinem Fall vor dem 20. April eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen geben. Des Weiteren werde bereits heute deutlich, dass nur eine schrittweise Lockerung zu erwarten ist. Es sei daher unwahrscheinlich, dass die Beschränkung der Besucherzahl für Veranstaltungen bis zum 21. Mai soweit gelockert wird, dass der Krämermarkt und Märchentag mit mehreren tausend Besuchern stattfinden könnten. 2021 soll dann gemeinsam mit den Gästen aus den Partnerstädten das 30-jährige Bestehen des Krämermarktes nachgefeiert werden.