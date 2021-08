Kreativität, Abenteuer und Action

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Skaten, Bogenschießen, Kanufahren, Klettern, Graffiti oder Parkour: All das bietet der Jungenaktionstag am 25. August an verschiedenen Orten im Landkreis Gießen. Teilnehmen können Jungen zwischen zehn und 16 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Die vielfältigen Workshop-Angebote versprechen Abenteuer, neue Erfahrungen und jede Menge Spaß mit Gleichaltrigen. Action gibt es beim Parkour in Kleinlinden oder beim Skateboarding in Lich sowie beim Bogenschießen in Wetterfeld, beim „Monkey Climbing“ in Buseck oder Kanufahren auf der Lahn. Beim Graffiti-Workshop in Grünberg oder in Allendorf/Lda. können sich die Jungen kreativ austoben.

Positiv umgehen

„Es geht um die bewusste pädagogische Arbeit mit Jungen“, erklärt Ingrid Macht, Teamleiterin der Jugendförderung. Die Jungen sollen sich in ihren Fähigkeiten, aber auch in ihrer männlichen Rolle wahrnehmen und positiv damit umgehen. „Nachdem zu Beginn des Jahres die Jungenaktionstage ausfallen mussten, freuen wir uns jetzt umso mehr, für die Jungen im Landkreis ein abwechslungsreiches und spannendes Programm bieten zu können und hoffen auf zahlreiche Anmeldungen“, ergänzt Christian Englisch, Jugendbildungsreferent des Landkreises Gießen.

Die Teilnahme kostet zehn Euro. Das Programm mit allen Angeboten und weiteren Infos ist bei den Jugendpflegen und in den Kinder- und Jugendbüros vor Ort erhältlich. Außerdem kann es im Internet unter www.lkgi-jugendfoerderung.de/ heruntergeladen werden. Auskunft erteilt auch das Jugendbildungswerk des Landkreises Gießen unter 0641/9390-9104 oder per E-Mail an jugendfoerderung@lkgi.de. Anmeldeschluss ist der heutige 11. August.

Der Jungenaktionstag ist eines von mehreren Angeboten für Jungen im Landkreis Gießen. Darüber hinaus plant die Jugendförderung zwei Jungen-Online-Seminare zum Thema YouTube & Co. vom 24. bis 26. September sowie zum Thema Videogaming im Dezember.