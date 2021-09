Kreidezähne - die neue Volkskrankheit

"Kreidezähne vermeiden können wir momentan nicht, weil wir die Entstehungsursachen nicht genau kennen. Wenn Kreidezähne da sind, dann haben wir aber eine Riesenpalette, was zu tun ist und da ist natürlich die Prävention wichtig", sagt Professor Dr. Dr. Norbert Krämer, Direktor der Poliklinik für Kinderzahnheilkunde an der Universität Gießen und Wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. An sogenannten Kreidezähnen leiden in Deutschland inzwischen mehr zwölfjährige Kinder als an Karies, deshalb wird die von Fachleuten als Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) bezeichnete Erkrankung auch als neue Volkskrankheit beschrieben. 878 Millionen Menschen weltweit haben Kreidezähne, davon benötigen knapp 30 Prozent eine Versorgung.

Erleben Sie zunehmend Patienten mit Kreidezähnen? Gibt es eventuell Statistiken für die Region?

Im Lahn-Dill-Kreis wurden 2003 durch meinen Vorgänger Professor Willi-Eckehard Wetzel und 2015 durch mein Team Acht- bis Zehnjährige zur Häufigkeit von Kreidezähnen untersucht. Heraus kam, dass 2003 die Rate bei Kindern, die MIH hatten, bei knapp sechs Prozent lag und 2015 waren es knapp zehn Prozent. Parallel dazu ist 2015 erstmals in Frankfurt eine Untersuchung durchgeführt worden. Da lag die Zahl bei etwa 17,5 Prozent. Wir können also sagen, dass im ländlichen Bereich die Anzahl der Kreidezähne geringer ist als im städtischen Bereich. Auffällig war außerdem, dass die Schwere der Erkrankung zugenommen hat: Während 2003 etwa knapp 70 Prozent der Kinder die leichte Form der MIH hatten, hat sich das bis 2015 auf 40 Prozent verringert. Die mittelschweren (40 Prozent) und schweren Fälle (20 Prozent) haben entsprechend zugenommen. Tendenz steigend. Wir haben auch in der Praxis eine starke Herausforderung bei der Behandlung. Die Kreidezähne haben wir auch an den Milch-Backenzähnen. Wenn Milch-Molaren-Hypomineralisation (MMH) vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit, MIH zu bekommen, um etwa das Elffache erhöht. Wichtig ist, dass die Eltern möglichst früh zum Zahnarzt gehen und ihre Kinder auch auf MIH untersuchen lassen.

Wie sieht die Prophylaxe aus?

Wir empfehlen, einmal alle Vierteljahr die Zähne mit einem Fluoridlack zu schützen. Die Oberfläche ist sehr rau, sehr rissig, und wenn die Zähne schmerzhaft sind, dann werden sie nicht geputzt oder sind schwer zu putzen, da hilft dieser Lack sehr. Der Zahnarzt trägt ihn dosiert auf, dadurch isoliert man die Zähne und schützt sie, auch vor Karies. Zu Hause sollten die Zähne zweimal täglich mit einer weichen Zahnbürste und speziellen Pasten geputzt werden. Im Vorschulalter sollten die Eltern unbedingt nachputzen.

Sind es ausschließlich Kinder, die an dieser Zahnerkrankung leiden?

MIH betrifft fast ausschließlich die bleibenden Backenzähne, dazu die Frontzähne und die Milch-Backenzähne. Die entscheidende Frage ist, wann diese Zähne mineralisiert werden, wann bildet sich diese Hartsubstanzschale? Das ist bei all diesen Zähnen im ersten Lebensjahr. Es geht los mit der Geburt, bei den bleibenden Zähnen im vierten/fünften Lebensjahr. Da passiert der Schaden. Entscheidend ist das erste Lebensjahr. Die Besonderheit ist, dass MIH bei einem Kind ganz unterschiedlich auftreten kann.

Worin sehen Sie persönlich die Ursachen für Kreidezähne?

Umwelteinflüsse spielen immer mehr eine Rolle. Bisphenol A als Bestandteil von Weichmachern findet sich zum Beispiel in Plastikflaschen und -spielzeug, der Stoff hat Einfluss auf die Schmelzentstehung, das haben Tierversuche gezeigt. Was andere Stoffe machen, weiß man noch nicht, dafür bräuchte man sehr, sehr aufwendige Untersuchungen, die ist momentan noch keiner bereit zu finanzieren. Alles andere ist Spekulation, sei es der Einfluss von Ernährung oder vorgeburtliche Einflüsse. Bei akuten chronischen Erkrankungen ist ein Zusammenhang hergestellt worden, auch bei Antibiotikagabe. Auch ein Vitamin D-Mangel kann einen Einfluss haben.

Wie sieht die Therapie aus?

Es gibt nicht die eine Therapie, vielmehr hängt sie vom Schweregrad ab. Wir haben ein Konzept entwickelt je nach Schwere der Fälle. Es reicht von Prävention, Versiegelung, temporärer Versorgung, definitiver Versorgung oder später Keramikfüllungen, Kronen bis hin zu kieferorthopädischen Lösungen.

Der Leidensdruck ist sicherlich hoch. Was raten Sie betroffenen Familien?

Kinder mit schweren Fällen der MIH haben ganz klar eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Versiegelung und eine Gabe spezieller Kalzium-Phosphatspender-Pasten haben sehr gute Ergebnisse erbracht.

Kann man überhaupt vorbeugen?

Nein, wir haben kein Präventionsprogramm gegen MIH. Im Gegensatz zu Karies, wo wir sehr genau wissen, wie man es vermeiden kann. Echte Prävention heißt für mich: Wir wissen, wie wir MIH vermeiden. Und dafür muss man die Ursachen besser kennen.

(ikr)