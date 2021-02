Kreis-CDU stellt Wahlprogramm vor

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Im Rahmen eines Online-Kreisparteitag wurde das Kommunalwahlprogramm der heimischen CDU verabschiedet. "Gemeinsam. Für unseren Landkreis von morgen" ist der Titel des Wahlprogramms für die am 14. März anstehende Kreistagswahl.

Bereits bei der Erstellung ist der Kreisverband neue Wege gegangen, wie Spitzenkandidat Christopher Lipp (Oberkleen) bei der Vorstellung mitteilte. "Während andere von Bürgerbeteiligung zwar bei jeder Gelegenheit sprechen, haben wir sie ganz praktisch umgesetzt und in unseren Wahlprogrammprozess integriert. Wir sind die moderne Volkspartei in unserem Landkreis. Wir haben allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, uns ihre Ideen und Vorstellungen für unseren Landkreis von morgen über unser Online-Bürgerbeteiligungsportal mit davon auch Gebrauch gemacht haben", unterstrich Lipp. "Wir treten an für einen lebenswerten und modernen Landkreis Gießen, der endlich alle seine Potenziale nutzt". Genau 30 Tage vor dem Urnengang wurde nun das Programm erörtert, um mit diesem "in die entscheidende Phase" des Wahlkampfs zu gehen. "Es ist sehr gut, dass wir uns heute noch einmal deutlich machen, wofür wir antreten, was uns von den anderen Parteien unterscheidet und was unsere Ziele für die nächsten fünf Jahre im Landkreis Gießen sind", so Lipp in seiner Begrüßung.

Insgesamt 81 Teilnehmer verzeichnete der Online-Kommunalwahlprogrammparteitag über die beiden zur Verfügung gestellten Portale, wobei sich auch interessierte Bürger einwählen konnten. Lipp stellte die zwölf Schwerpunktthemen vor. Sie reichen von der Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land - gemäß dem Motto "Niemand darf abgehängt werden" - zu ermöglichen, Umwelt-, Klima- und Artenschutz vor Ort voranzutreiben, gute medizinische Versorgung im gesamten Landkreis Gießen ermöglichen über die Sicherstellung der Mobilität aller Menschen im Landkreis, die Chancen der Digitalisierung verantwortungsvoll zu nutzen hin zu einer bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Familien-, Integrations- und Generationenpolitik sowie einer besseren Wertschätzung und Unterstützung für das Ehrenamt und die Vereine. Auch wurden kurze Themenvideos zu den Schwerpunkten wie etwa der Schulmodernisierung in das digitale Zeitalter eingespielt.

Fotos Spitzenkandidat Christopher Lipp (l.) und Dr. Helge Braun stellen beim Onlin-Parteitag das Programm der CDU vor. Foto: Wißner 2

Gerade im Schulbereich sei viel verschlafen worden, müsse ein Neustart für die Schulen im Landkreis Gießen erfolgen und alle Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Scharfe Kritik übte Lipp auch an der Verkehrsinfrastruktur. Diese verfalle im Landkreis. Unzählige Schlaglöcher zeigten dies deutlich "und wer eine Tour plant, dem empfehle ich die Kreisstraße 294 zwischen Salzböden und Wettenberg". Den Landkreis mit seiner eigenen Gemeinde verglich der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch, indem er von einem sehr gut versorgten Kernort, aber kleinen Ortsteilen bis in den Taunus hinein sprach, die vor anderen Herausforderungen stünden. "Hier ist Solidarität notwendig, muss in die Infrastruktur investiert werden, auch da wo sie wirtschaftlich nicht so interessant ist. Kleinere Schulen, Taxi-Pass, Kitaplätze überall vorzuhalten", nannte er als Aufgabe, die auch der Kreis habe. Gehe es doch darum, dass keine Kommune abgehängt werde. "Es gibt viel zu tun und wir mit unserem Kandidatenteam wollen den Landkreis wieder auf die Überholspur bringen. Es ist um so wichtiger, die 30 Tage zum Wahltag zu nutzen, denn danach haben wir dann die Möglichkeit fünf Jahre den Landkreis zu gestalten".

Siegbert Damaschke regte an, auch auf Ober- und Mittelzentren einzugehen, denn schnelle Busverbindungen sollte es nicht nur nach Gießen geben. Dieser Verbesserungsvorschlag wurde umgehend eingearbeitet und bei der anschließenden Abstimmung eine Zustimmung von 98 Prozent erzielt. "Wir sind davon überzeugt, dass der Landkreis Gießen seine Potenziale besser nutzen muss, um künftige Herausforderungen zu meistern. Gerade in Krisenzeiten brauchen wir eine Politik, die verlässlich ist und Lösungen für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie entwickelt. Das vorrangige Ziel unserer Politik für den Landkreis Gießen ist es, die Lebensqualität aller Menschen nachhaltig zu sichern und zu verbessern. Dafür braucht unser Landkreis eine Politik, die mit dem notwendigen Gestaltungswillen und innovativen Konzepten jetzt die Weichenstellungen für die Zukunft vornimmt", so Lipp.

Eröffnet hatte Kreisvorsitzender und Kanzleramtsminister Prof. Dr. Helge Braun den Parteitag und dabei die Coronapandemie als das entscheidende Thema bezeichnet, "das unser Leben prägt und auch bei der Kommunalwahl eine Rolle spielt. Ich bin überzeugt, dass wir in Deutschland gut durch die Pandemie gekommen sind. Allerdings ist die längerfristige Perspektive vom Impfen geprägt. Wenn alle Impfstoffhersteller so liefern, wie es mit ihnen vereinbart ist", zeigte sich Braun zuversichtlich, dass es im April und im Mai wesentliche besser aussehe. "Wir haben in diesem Jahr die Perspektive, die Coronapandemie zu überwinden. Unseren Landkreis von morgen müssen wir jetzt gestalten. Dazu bedarf es Einsatzfreude und einen klaren Wertekompass. An der Spitze steht unser Spitzenkandidat Christopher Lipp". Abschließend warb Braun, vor dem Hintergrund einer großen Anzahl an Briefwählern, bereits "in den nächsten Tagen darauf hinzuweisen, was wir uns vorstellen".