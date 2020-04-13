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Montag, 13.04.2020 - 07:20
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Kreis Gießen: Bevölkerungszahlen aus 1999 und 2019 im Vergleich

Wie haben sich die Bevölkerungszahlen in den Kommunen des Kreises Gießen in den Jahren 1999 und 2019 im Vergleich entwickelt? Das zeigt die Bertelsmann-Demografiestudie.

Von Ernst Walter Weißenborn
Die Zahlen zur Bevölkerungsstatistik für den Kreis Gießen umfasst auch die Geburtenzahlen in den Kommunen. Symbolfoto: dpa

Die Zahlen zur Bevölkerungsstatistik für den Kreis Gießen umfasst auch die Geburtenzahlen in den Kommunen. (Symbolfoto: dpa)

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