Montag,
13.04.2020 - 07:20
2 min
Kreis Gießen: Bevölkerungszahlen aus 1999 und 2019 im Vergleich
Wie haben sich die Bevölkerungszahlen in den Kommunen des Kreises Gießen in den Jahren 1999 und 2019 im Vergleich entwickelt? Das zeigt die Bertelsmann-Demografiestudie.
Von Ernst Walter Weißenborn
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