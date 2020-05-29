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Freitag, 29.05.2020 - 06:20
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Kreis Gießen: Corona und Schulstart

Ab Dienstag gehen die Erst- bis Drittklässler wieder zur Schule. Die Grundschuldirektoren ziehen ein Fazit und wollen die Erfahrungen der vergangenen beiden Wochen nutzen.

Von Jennifer Meina
Ab dem 2. Juni heißt es auch für die Erst- bis Drittklässler wieder: Willkommen zurück in der Schule. Die Direktoren und Lehrkräfte haben aus den vergangenen Wochen eine Menge gelernt und sind sich einig: Es wird zwar eine Herausforderung, aber es wird klappen. Symbolfoto: dpa

Ab dem 2. Juni heißt es auch für die Erst- bis Drittklässler wieder: Willkommen zurück in der Schule. Die Direktoren und Lehrkräfte haben aus den vergangenen Wochen eine Menge gelernt und sind sich einig: Es wird zwar eine Herausforderung, aber es wird klappen. Symbolfoto: dpa

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