Kreis Gießen: Ein Pieks zum Cocktail

Im Impfzentrum gab es neben der Impfung Musik und Getränke. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Einen Impftermin zu erhalten, das war noch vor drei Monaten eine regelrechte Katas-trophe. Inzwischen hat sich die Situation entspannt, da das Angebot die Nachfrage deutlich übersteigt. Gleichzeitig ist jedoch die Impfbereitschaft in den vergangenen Wochen überdeutlich gesunken. Für das Impfzen-trum Heuchelheim Grund genug, eine ungewöhnliche Aktion zu starten.

Jürgen Zecher, Sebastian Kirchner und Björn Kohlhaussen sind selbst im Impfzentrum tätig und haben gemeinsam mit Kollegen die "Impfnacht" ins Leben gerufen. "Wir wollten alternative Angebote liefern und die jungen Leute erreichen", erzählt Zecher. Zeitgleich, so Kirchner, war es den Organisatoren wichtig, einen Impfanreiz zu schaffen. "Deswegen gibt es beispielsweise auch Musik durch einen DJ, der unser eigener Mitarbeiter ist, und alkoholfreie Cocktails". Die Gruppe der 15- bis 35-Jährigen sei besonders stark durch die Delta-Variante getroffen, doch dort fehle es an ausreichend Impfschutz. "Mit der Impfnacht wollen wir diese Klientel erreichen", erzählt Kirchner. Das Impfen steht an diesem Abend im Vordergrund, dennoch versprüht die ganze Atmosphäre Loungecharakter - Mojito meets Moderna. Was vor allem die Impfwilligen begeistert, ist eine Frage, die noch vor wenigen Wochen überhaupt nicht vorstellbar war: "Welchen Impfstoff hätten Sie denn gerne?", fragen die Mitarbeiter bei der Anmeldung die Impfwilligen. "Wir impfen seit Mittwoch ohne Termin, und die Impfnacht ist eine Initiative der operativen Leitung", schildert Kirchner. Andere Attraktionen seien schon geplant, nach dem Vorbild der Impfaktion beim Globus in Dutenhofen. Die ganzen Ideen seien aus "dem Inneren heraus" gewachsen und das Impfzentrum rechnete allein am Freitagabend mit rund 800 Interessenten. "Wir sind aber auch mit 400 zufrieden", schildert Kohlhaussen. Steffen Marsteller von der operativen Leitung macht die mangelnde Impfbereitschaft Sorgen. "Die Zahl der Impfwilligen hat heftig nachgelassen im Vergleich zum letzten Wochenende". Nachdem die Testpflicht in vielen Bereichen gekippt wurde, sei auch die Impfbereitschaft zurückgegangen, betont er. "Wir hoffen sehr, dass wir mit der Impfnacht und ähnlichen Aktionen die Impfbereitschaft wieder stärken können. Keiner von uns möchte in einem neuen Lockdown sitzen, nur weil zu wenig geimpft wurde", betont er.

Die Stimmung in der Impfnacht ist gut und hat phasenweise Partycharakter "Die Idee mit den Cocktails ist genial. Prost und noch eine tolle Nacht", ruft ein Geimpfter noch den Organisatoren entgegen und zieht dann mit seinem Getränk von dannen. Zurück bleiben zufriedene Organisatoren, die sich in ihrem Konzept bestätigt fühlen, wurden doch bei der Impfnacht rund 250 Menschen geimpft.