Kreis Gießen: Einer pro Stunde will keinen AstraZeneca-Impfstoff

KREIS GIESSEN - Dass in der vergangenen Woche die Impfungen mit AstraZeneca für einige Tage ausgesetzt wurden, hatte selbstredend auch Auswirkungen auf die Sonderimpfungen für Lehrer an Grund- und Förderschulen, das Personal aus Kindergärten und Polizisten. Doch mit Ablauf dieser Woche soll diese Gruppe ihre erste Impfung erhalten haben, berichtete Mario Binsch, der Leiter des Impfzentrums, in der jüngsten Sitzung des Impfbeirates.

Für diese Gruppe an Impflingen gibt es eine eigene Impfstraße im Zentrum in Heuchelheim. Seit 20. März seien die Termine wieder aufgenommen worden, es seien circa 200 pro Tag. Bis vergangenen Sonntagabend seien 1104 Personen geimpft worden. In 84 Tagen gibt es die zweite Dosis. Dabei orientiert sich der Landkreis an den aktuellen Empfehlungen, die Zweitimpfung später als ursprünglich vorgesehen zu vergeben. Für AstraZeneca ist dies nach 84 Tagen, für die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna jeweils nach 42 Tagen.

Die in der Woche vom 15. bis 19. März ausgefallenen allgemeinen Termine mit dem Impfstoff von AstraZeneca werden zur gleichen Uhrzeit in der Woche vom 5. bis 9. April nachgeholt.

Binsch sprach auch den Umgang mit Restdosen an, die abends gegen Ende der Öffnungszeit des Impfzentrums kurzfristig verimpft werden müssen, da sie nicht bis zum nächsten Tag aufgehoben werden können. Auf der Resteliste stehen aktuell Ärzte, Medizinische Fachangestellte, Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr und von Hausnotrufdiensten, Feuerwehrsanitäter und Voraushelfer sowie bestimmte Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Stand 20. März waren 123 Personen auf der Liste. Seit Beginn der Impfungen hätten 194 Personen über die Resteliste ihre Impfung bekommen, erklärte Binsch.

Dr. Renate Braun, die ärztliche Leiterin des Impfzentrums, berichtete, dass immer häufiger Impflinge den Wunsch äußerten, nicht das Serum von AstraZeneca zu bekommen. "Das liegt am schlechten Ruf, den dieses Vakzin leider hat. Vor der Aussetzung der Impfungen kam der Wunsch kaum, jetzt ist es im Schnitt einer pro Stunde." Wie berichtet, wird dem Wunsch nur bei medizinischen Indikatoren wie Gerinnungsstörungen, nach Lungenembolien oder bei einem wegen zum Beispiel einer Krebsbehandlung geschwächten Immunsystem entsprochen. "Bei allen anderen gilt: Wer AstraZeneca nicht will, muss warten, bis es freie Impfstoffwahl gibt", verdeutlichte Braun.