Kreis Gießen: Häuslebauen immer noch "in"

Die Investition in die eigenen vier Wände ist für viele nach wie vor attraktiv. Daran hat offenbar auch die Pandemie nichts geändert. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Der Geldumsatz bei Ein- und Zweifamilienhäusern erhöht sich um fast 15 Prozent - das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Trendmeldung, die das Amt für Bodenmanagement festgehalten hat. In allen drei Landkreisen (Gießen, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill) steige die Anzahl der verkauften Objekte. Nur in der Stadt Wetzlar seien weniger Verkäufe registriert worden. Im Bereich der Bauplätze hätten sich die Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Einzig im Landkreis Marburg-Biedenkopf seien die Verkäufe gestiegen. Die Trendmeldung wird vom Gutachterausschuss für Immobilienwerte herausgegeben. Sie umfasst die Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf (ohne die Universitätsstädte Gießen und Marburg) und den Lahn-Dill-Kreis mit der Stadt Wetzlar.

Etwa 90 bis 95 Prozent der notariellen Kaufverträge des vergangenen Jahres seien durch den Gutachterausschuss bereits ausgewertet worden. Es habe sich ein deutlicher Trend abgezeichnet: Im gesamten Gebiet steige die Anzahl der verkauften Ein- und Zweifamilienhäuser um mehr als vier Prozent. "Während im Landkreis Gießen fast zehn Prozent, im Landkreis Marburg-Biedenkopf fast acht Prozent und im Lahn-Dill-Kreis etwas über ein Prozent mehr Verkäufe registriert wurden, gingen in Wetzlar die Verkaufszahlen um fast 14 Prozent zurück. Verantwortlich dafür dürfte das begrenzte Angebot in Wetzlar sein", so Tobias Rhiel von der Geschäftsstelle im Amt für Bodenmanagement Marburg.

Der Aufwärtstrend für Ein- und Zweifamilienhäuser werde auch bei den durchschnittlichen Objektpreisen sichtbar. Sie seien im Jahr 2020 durchschnittlich um zehn Prozent gestiegen (Landkreis Gießen plus zehn Prozent; Landkreis Lahn-Dill plus 13 Prozent; Stadt Wetzlar plus zwölf Prozent; Landkreis Marburg-Biedenkopf plus drei Prozent). Von Süd nach Nord sei ein Preisgefälle erkennbar. Objekte im Landkreis Gießen seien deutlich teurer als Objekte im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Lahn-Dill-Kreis. Nur in Wetzlar sei Wohnraum teurer als im Landkreis Gießen.

Im Landkreis Gießen seien knapp 15 Prozent weniger und im Lahn-Dill-Kreis fast sechs Prozent weniger Bauplätze verkauft worden. Nur im Landkreis Marburg-Biedenkopf hätten im vergangenen Jahr 15 Prozent mehr Bauplätze den Eigentümer gewechselt. Insgesamt habe der mittlere Baulandpreis im Untersuchungsgebiet bei 93 Euro pro Quadratmeter und damit über neun Prozent unter dem Vorjahreswert von 102 Euro pro Quadratmeter gelegen. Diese Entwicklung sei kein Hinweis auf sinkende Preise: "Bauplätze werden weiter nachgefragt, doch der Bedarf an Flächen kann häufig nur in stadtfernen Gebieten und daher oft preiswerteren Lagen, bedient werden", so Rhiel. In Neubaugebieten stiegen die Baulandpreise weiter an.

Den Trend der steigenden Baulandpreise bestätige auch das Verhältnis des tatsächlichen gezahlten Baulandpreises zu den festgelegten Bodenrichtwerten, zuletzt festgestellt zum Stichtag 1. Januar 2020. Bodenrichtwerte werden alle zwei Jahre neu festgestellt und im Bodenrichtwertsystem BORIS Hessen der Gutachterausschüsse veröffentlicht. Sie sind im Geoportal Hessen (geoportal.hessen.de) gebührenfrei zugänglich.

Ein signifikanter Einfluss der Corona-Pandemie auf dem örtlichen Immobilienmarkt sei laut Rhiel jedoch derzeit nicht nachweisbar. Bei weiterhin niedrigen Zinsen sei zu erwarten, dass die Nachfrage auf den regionalen Immobilienmärkten noch anhält, jedoch gemäßigter als in den Vorjahren. Sobald alle notariell beglaubigten Kaufverträge und weitere Immobilienmarktdaten ausgewertet seien, erscheine im Frühsommer der regionale Immobilienmarktbericht