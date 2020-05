Kreis Gießen: Hygienekonzept in jedem Fall erforderlich

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Der Landkreis Gießen regelt in einer neuen Allgemeinverfügung Details zu den aktuellen Corona-Schutzvorkehrungen im öffentlichen Leben. Diese sieht Ergänzungen der Maskenpflicht und Regelungen zu Hygienekonzepten vor.

Für alle Veranstaltungen von Vereinen und Gruppen müssen die Verantwortlichen Hygienekonzepte erstellen. Dies sieht die Corona-Verordnung des Landes bereits vor. Der Landkreis erweitert dies für den Freizeitsport. Hygienekonzepte müssen jeweils für den Einzelfall passend sein.

Es sei nicht erforderlich, Hygienekonzepte vorab genehmigen zu lassen, erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. Dennoch müssten alle Verantwortlichen vor dem ersten Training ein solches Konzept erarbeiten. Alle, die am Training teilnehmen, müssten sich mit Namen, Adressen und Erreichbarkeiten registrieren. Sollte ein Infektionsfall festgestellt werden, könne das Gesundheitsamt so rasch Kontaktpersonen ermitteln und informieren. Diese Listen sind vier Wochen lang aufzubewahren. Die üblichen Bestimmungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gelten in diesem Fall nicht, heißt es weiter.

Hygienekonzepte sind auch für außerschulische Bildungsangebote - etwa Musikschulunterricht - in Hallen und Räumen des Landkreises notwendig. Die Städte und Gemeinden können diese Regelung im Rahmen ihres Hausrechts für ihre Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen ebenfalls anwenden. Dies wurde mit den Bürgermeistern vereinbart. Landkreis und Kommunen verständigten sich auf ein gemeinsames Vorgehen. Der Landkreis stellt Hallen für Vereine und Gruppen zu den üblichen Zeiten zur Verfügung, sofern die Schulen keinen weiteren Bedarf für die Nutzung haben.

"Allgemein gültige Regelungen für jeden Einzelfall festzulegen, ist schwer möglich", sagt Landrätin Schneider. "Daher sind Hygienekonzepte nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erforderlich, die individuell sinnvoll sind. Das Hygiene-Team des Gesundheitsamtes steht für Fragen zur Verfügung. Wichtig ist, dass ein Konzept für die Reinigung nach der Nutzung und zwischen der Nutzung durch verschiedene Gruppen enthalten ist. Die Verantwortung liegt hier bei den Nutzern, nicht bei Kreis und Kommunen."

Es reiche nicht aus, das Konzept in einem Aktenordner abzuheften - es muss unbedingt vor Ort parat gehalten werden. Die kommunalen Ordnungsämter werden stichprobenartig kontrollieren. Bei Verstößen drohen bis zu 25 000 Euro Bußgeld. "Es geht hier nicht um Behörden-Gängelei, sondern die Gesundheit von Menschen", betont Schneider. "Alle, die unter den aktuellen Voraussetzungen Treffen ermöglichen, haben eine besondere Verantwortung. Zwar verzeichnen wir derzeit zum Glück nur geringe Zahlen von Corona-Infizierten im Landkreis. Gemeinsam müssen wir aber dafür Sorge tragen, dass dies auch so bleibt."

Eine gesonderte Regelung gilt für Veranstaltungen ab 100 Personen: Dafür ist gemäß Landesverordnung eine Sondergenehmigung erforderlich und das Hygienekonzept muss vorab mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden.

In der neuen Allgemeinverfügung erweitert der Landkreis auch die Maskenpflicht, wie bereits am Freitag berichtet: Diese gilt nun auch bei Besuchen in der Kreisverwaltung, ihren Außenstellen sowie den Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Den Kommunen ist es erlaubt, abweichende Regelungen für ihre eigenen Gebäude zu treffen.

Der Landkreis erlässt die Allgemeinverfügung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Die Verordnung gilt seit 17. Mai bis vorerst 5. Juni. Im Wortlaut ist sie im Internet unter www.lkgi.de nachzulesen. Fragen zu geeigneten Hygienemaßnahmen beantwortet das Team des Sachgebiets Hygiene des Gesundheitsamtes per E-Mail an hygiene@lkgi.de.