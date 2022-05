Kreis Gießen: Massenkarambolage auf der B457

Im Kreis Gießen ist es am Montagnachmittag zu einem Massencrash gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Symbolfoto: Tim Mueller-Zitzke/Fotolia

KREIS GIESSEN - Im Kreis Gießen hat es am Montagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, an dem ersten Informationen zufolge fünf Autos beteiligt waren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das hat die Polizei auf Anfrage bestätigt. Demnach ist eines der fünf Fahrzeugen, das auf der Bundesstraße von Lich Richtung Gießen unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Vier Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Unfallstelle auf der B457 zwischen Albach und dem Zubringer zur Autotobahn A5 war bis in den Abend in beiden Richtungen voll gesperrt.