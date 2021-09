Kreis Gießen: "Mehr als stures Lernen"

Landrätin Anita Schneider und VHS-Leiter Torsten Denker stellen gemeinsam mit Iris Korte-Klimbach und Martina Kuhn (v.l.) das Herbstprogramm vor. Foto: Schäfer

KREIS GIESSEN - Voller Elan startet die Volkshochschule des Landkreises Gießen unter dem Motto "lernen, begegnen, austauschen" mit einem üppigen Angebot aus Neuem und Bewährtem in das Herbstsemester. Bis Ende des Jahres sind rund 530 Kurse vorgesehen, wovon mit 111 etwa 20 Prozent online laufen. Außerdem gibt es auch aus Präsenz und Online gemixte Kurse. "Wir planen so, als würde es im Herbst weitergehen können", erklärte VHS-Leiter Torsten Denker und beruhigte: "Wie im letzten Jahr wird es kein Programmheft geben, damit wir flexibel auf neue Corona-Regeln reagieren können. Wir haben inzwischen gelernt, für unsere Angebote viele Kanäle zu nutzen". Alle aktuellen Angebote sind auf der Website www.vhs-kreis-giessen.de zu finden, aber auch telefonisch unter 0641/9390-5717 oder per E-Mail an kvhs.deutsch@lkgi.de jederzeit abrufbar. Ein persönlicher Besuch zur Beratung ist allerdings nur nach telefonischer Anmeldung möglich. "Schon jetzt gibt es viele Anmeldungen und ausgebuchte Kurse. Corona geschuldet setzen wir auf kleine Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern. Gibt es keinen Platz mehr, legen wir Wartelisten an und versuchen, einen weiteren Kurs zu organisieren. Bitte frühzeitig anmelden", mahnte Denker.

"Die Volkshochschule bietet so viel mehr als nur stures Lernen, essenziell ist persönlicher Austausch, gemeinsames Lernen und Erleben", warf Landrätin Anita Schneider in die Waagschale und erklärte: "Im letzten Corona-Jahr fand ein Umdenken gepaart mit Umstrukturierungen statt. Vieles lief digital ab, Lehrkräfte und Kursteilnehmer mussten sich mit PC, Internet und Live-Stream auseinandersetzen. Mit den Corona-Lockerungen sind nun auch wieder Präsenzveranstaltungen möglich, aber das Digitale wird bleiben. Es ist zu einem festen Bestandteil unseres Lebens geworden, unabhängig von der Pandemie". So könne man auch ganz andere Zielgruppen erreichen, wie zum Beispiel junge Eltern mit kleinen Kindern oder Leute mit Mobilitätseinschränkungen, stellte Denker die positiven Seiten heraus und verwies auf eine Bedarfserhebung zur Elternfortbildung in den Licher Kindergärten.

Im Herbstprogramm stehen die Schwerpunkte Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Fokus. Nachhaltigkeit heißt für Schneider, dass unsere Kinder und Enkel die gleichen guten Bedingungen wie heute haben sollten, und jeder Einzelne müsse sich fragen, was er dazu beitragen kann. "Für den Ausbau der Digitalisierung nimmt der Landkreis Gießen am Förderprogramm 'Smart Cities' teil und erhält bis 2026 stolze acht Millionen Euro vom Land Hessen", erklärte Schneider und sprach Probleme wie Künstliche Intelligenz, ethische Fragen, sicheres Internet sowie Datenschutz an.

Dann präsentierte Denker zusammen mit Dr. Iris Korte-Klimbach und Martina Kuhn ausgewählte Bildungsangebote aus den fünf Programmbereichen "Gesellschaft", "Kultur", "Gesundheit", "Sprachen", "Arbeit, Beruf und Technik". Der Bereich Gesellschaft widmet sich dem Thema "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" mit einer musikalischen Lesung von Sven Görtz und etlichen Führungen über jüdische Friedhöfe. Beim Punkt Nachhaltigkeit rücken bienenfreundliche Gärten, Nisthilfen für Insekten und Elektroautos in den Mittelpunkt. Im Kursangebot Kultur entpuppt sich die Nähwerkstatt als Renner mit dem Nähen von Kinder- und Babysachen sowie Schwangerschaftskleidung. Koch- und Ernährungskurse lehren, wie man Gesundes und Leckeres aus heimischen Produkten zaubert. Im Literaturbereich kann man in Boccaccios "Dekameron" (14. Jahrhundert) oder Camus "Die Pest" erfahren, wie frühere Generationen mit Seuchen umgingen.

Martina Kuhn vom Bereich "Gesundheit" richtet alles aufs "Wohlfühlen" aus. Hier wird angefangen beim Waldbaden über Yoga, Tai Chi oder Stepptanz bis hin zum Workshop über "Abschied, Trauer und Verlust" eine breit gefächerte Palette bereitgestellt. Besonderer Höhepunkt aber ist das "Intuitive Bogenschießen" in Kooperation mit dem Schützenverein Lich, wo es auf Konzentration und "ganz bei sich sein" ankommt. Zwölf Sprachen kann man im Bereich "Sprachen", geführt von Dr. Iris Korte-Klimbach, lernen. Mit dabei auch Exotisches wie Koreanisch, Tschechisch, Polnisch oder ein Kochkurs in Spanisch. Viele der Kurse sind mit sechs Stunden erst mal zum Reinschnuppern gedacht, bevor man sich an einen 16 bis 18 Stunden-Kurs wagt. Natürlich gibt es im Berufsbereich nach wie vor Zertifizierungskurse mit anschließender Prüfung, die zumeist rein online stattfinden, ebenso wie Kurse zu IT-Techniken. "Bildung für alle ist das Ziel der VHS", unterstrich Denker und wies auf die Barrierefreiheit mit Kursen und Prüfungen für Seh- oder Hörbehinderte hin, die die Kreisvolkshochschule als einzige in Hessen anbietet.