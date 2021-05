Kreis Gießen: Neue Corona-Regeln ab Sonntag?

Auch wenn das Corona-Virus die Welt weiter plagt - der Landkreis Gießen steuert eindeutig auf Lockerungen zu. Und das wohl schon am Sonntag. Symbolbild: Aldeca Productions / stock.adobe

LANDKREIS GIESSEN - Im Landkreis gelten voraussichtlich ab Sonntag (30. Mai) weitere Erleichterungen bei den Corona-Beschränkungen. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Robert Koch-Institut dem Landkreis Gießen auch am Samstag (29. Mai) eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 ausweist. Weil man nach den vom RKI ausgewiesenen Daten dann seit fünf Tagen in Folge mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegen würde, würde ab Sonntag (30. Mai) die Stufe 2 der hessischen Landesregelung gelten.

In der zweiten Stufe sind private Treffen für zwei Haushalte oder maximal zehn Personen erlaubt. Es bestehen keine Ausgangsbeschränkungen. Für alle Schulklassen gilt Präsenzunterricht. Zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist weiterhin zweimal wöchentlich ein Schnelltest erforderlich.

Geschäfte, die bisher Einkauf nur mit Termin anbieten durften ("Click and Meet"), dürfen in Stufe 2 ohne diese Beschränkung öffnen - Auflage bleiben aber begrenzte Kundenzahlen sowie die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken (OP-Masken, FFP2- oder vergleichbare Masken). Negative, aktuelle Testergebnisse werden für diese Geschäfte empfohlen (Schnelltest maximal 24 Stunden alt, PCR-Test maximal 48 Stunden alt).

Die Gastronomie darf in der zweiten Stufe unter Auflagen auch in Innenräumen öffnen: Für den Besuch im Innenbereichen ist ein negatives, aktuelles Testergebnis nötig, für die Gastronomie draußen wird dies empfohlen. Gastronomen müssen die Kontaktdaten der Gäste erfassen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen ist an die Luca-App angeschlossen, die für diesen Zweck von Betreiber*innen ebenso wie von Gästen genutzt werden kann.

Mannschaftssport ist in Stufe 2 wieder möglich. Das Vorweisen eines negativen, aktuellen Testergebnisses wird empfohlen. Schwimmbäder dürfen mit Personenbegrenzung und Terminvereinbarung öffnen. Auch hier gilt eine Testempfehlung.