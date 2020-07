Kreis Gießen: Palliativversorgung in Zeiten von Corona

Viele Patienten mit unheilbaren Erkrankungen haben den Wunsch, in ihrer gewohnten Umgebung versorgt zu werden. Um diesem Wunsch Rechnung zu tragen, wurde im Rahmen der Gesundheitsreform 2007 der palliativmedizinischen Versorgung im ambulanten Bereich ein besonderes Gewicht eingeräumt. Seitdem haben Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung Anspruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Für die Palliativmedizin ist nicht Heilung, sondern die Erhaltung oder das Erreichen der bestmöglichen Lebensqualität das Ziel der Begleitung. Das Patientenklientel der Palliativmedizin besteht zum allergrößten Teil aus Tumorpatienten, bei denen eine onkologische Therapie keine Wirkung mehr zeigt, die aber unter belastenden Symptomen wie Schmerzen, Luftnot, Übelkeit und Kraftlosigkeit leiden oder aber psychosoziale Probleme haben. Aber auch Patienten mit neurologischen, pneumologischen oder kardiologischen Erkrankungen werden immer häufiger in der Endphase von der Palliativmedizin betreut. Um die Betroffenen und deren Angehörige herum wurde ein Netzwerk, bestehend aus Seelsorge, ambulanten Hospizdiensten und Psychoonkologen aufgebaut. Das Besondere an dieser Versorgung ist, dass das SAPV-Team für die Patienten und Angehörigen 24 Stunden erreichbar ist und eine sofortige Hilfe auch in der Nacht gewährleistet ist. Neben Ärzten und Pflegenden gehören den Teams auch administrative Kräfte, Sozialarbeiterinnen, Psychoonkologen und Seelsorger an. (ikr)