Kreis will auf 300 000 Euro verzichten

KREIS GIESSEN - (red). Der Landkreis möchte Eltern von Grundschulkindern die Betreuungsgebühren des „Pakts für den Nachmittag“ für die Zeit der Corona-bedingten Schulschließung von Mitte März bis Ende Mai erlassen. Dies soll für alle Fälle gelten, in denen Kinder nicht die Betreuung besuchen konnten. Landrätin Anita Schneider (SPD) und Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) haben in einer Pressemitteilung eine entsprechende Vorlage für den Kreisausschuss und den Kreistag angekündigt. Der Kreistag muss wegen der Höhe der Summe – es geht um voraussichtlich mehr als 300 000 Euro – zunächst einen Beschluss fassen.

„Mit diesem Schritt möchten wir Eltern finanziell entlasten. Einige sind durch die Corona-Pandemie von Lohnausfällen oder Kurzarbeit betroffen“, sagt Schneider. Der Landkreis hatte Mitte März die Gebühren für die Betreuung zunächst gestundet. Die eigentlich für April und Mai geltenden Gebühren waren damit nicht fällig geworden. Auf diese Beträge soll nun ganz verzichtet werden. „Die Zahlungen für die zweite März-Hälfte, die wir vorher bereits eingezogen hatten, sollen zurückerstattet werden“, erklärt Schmahl. Beträge für das Mittagessen, die schon gezahlt wurden, werden verrechnet.

Mit der schrittweisen Wiederöffnung der Schulen steht seit Anfang Juni auch das Betreuungsangebot im „Pakt für den Nachmittag“ an den Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises wieder in vollem Umfang zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass wir den Eltern jetzt wieder das Angebot ermöglichen können, das wir ihnen vertraglich zusichern“, erklärt Schmahl. Positiv für den Landkreis als Schulträger sei auch, dass das Betreuungspersonal an den Grundschulen, für das zwischenzeitlich Kurzarbeit galt, nun wieder voll beschäftigt werden kann. Auch die Betreuungsangebote in den Sommerferien finden statt, heißt es abschließend.